Chelsea, kadrosunu Aston Villa'dan Emiliano Martinez ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Arjantinli file bekçisinin transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Chelsea, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi için 8.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.
Chelsea, Emiliano Martinez ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Martinez'in transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Chelsea, Emiliano Martinez ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Martinez'in transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.