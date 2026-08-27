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27 Ağustos
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Chelsea, Emiliano Martinez'i kadrosuna katıyor

Chelsea, Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'in transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 21:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Emiliano Martinez'i kadrosuna katıyor
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Chelsea, kadrosunu Aston Villa'dan Emiliano Martinez ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Arjantinli file bekçisinin transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı. Chelsea, 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi için 8.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Chelsea, Emiliano Martinez ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Martinez'in transferinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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