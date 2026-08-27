Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Inter'den, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye'ye transfer olma ihtimali hakkında çıkan haberlere Inter cevap verdi.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu değerli bir oyuncumuz. Onunla yola devam etmek istiyoruz. Inter'de kalması lazım." ifadelerini kullandı.
Inter Başkanı Giuseppe Marotta, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu değerli bir oyuncumuz. Onunla yola devam etmek istiyoruz. Inter'de kalması lazım." ifadelerini kullandı.