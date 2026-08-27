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Inter'den Hakan Çalhanoğlu için açıklama!

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ağustos 2026 20:45
Haber: Sporx.com
Inter'den Hakan Çalhanoğlu için açıklama!
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Şampiyonlar Ligi kura çekimi sonrası Inter'den, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği hakkında açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye'ye transfer olma ihtimali hakkında çıkan haberlere Inter cevap verdi.

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Hakan Çalhanoğlu değerli bir oyuncumuz. Onunla yola devam etmek istiyoruz. Inter'de kalması lazım." ifadelerini kullandı.

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