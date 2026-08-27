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Göztepe, Guilherme'yi Polonya'ya gönderdi

Göztepe'de Guilherme, Polonya ekibi RKS Radomiak Radom'a kiralandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Göztepe, Guilherme'yi Polonya'ya gönderdi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiraladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Guilherme Luiz Oliveira da Silva, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiralanmıştır. Başarılar Guilherme." denildi.





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