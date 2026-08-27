27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın kura öncesi hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:32 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2026 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda kura çekimi, 28 Ağustos Cuma günü Monaco'da yapılacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde Türkiye'yi temsil edecek Beşiktaş da yer alacak. Siyah-beyazlılar, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın resmi açıklamasına göre kura töreni Monaco'da gerçekleştirilecek. Kura çekimini CANLI olarak SPORX'ten takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN 8 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, dokuzar ekipten oluşan dört farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu talimatına göre her takım, dört torbanın her birinden ikişer rakiple eşleşecek. Böylece Beşiktaş'ın lig aşamasındaki sekiz rakibi kura sonucunda belirlenecek.

Siyah-beyazlılar, her torbadan çekilecek iki rakibin biriyle sahasında, diğeriyle deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş lig aşamasında toplam sekiz maça çıkacak; bunların dördünü iç sahada, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Aynı ülkenin takımları lig aşamasında birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca bir kulüp, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

BEŞİKTAŞ'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR

Kuraya 4. torbadan katılacak Beşiktaş'ın özellikle ilk torbadan gelebilecek rakipleri dikkat çekiyor. Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus ve Milan gibi Avrupa'nın önemli ekipleri ilk torbada bulunuyor.

Siyah-beyazlıların kendi torbasında ise Hoffenheim, Torreense, Hapoel Beer Sheva, NEC Nijmegen, OFI Girit, Lilleström, Levski Sofya ve Ararat-Armenia yer alıyor.

1. TORBA

Bayer Leverkusen
Benfica
Juventus
Milan
Lyon
AZ Alkmaar
Olympiakos
Real Sociedad
Marsilya

2. TORBA

Ferencvaros
Viktoria Plzen
Union Saint-Gilloise
Dinamo Zagreb
Salzburg
Celtic
Sparta Prag
Rennes
Anderlecht

3. TORBA

Sturm Graz
Lech Poznan
Crystal Palace
Bournemouth
Sunderland
Celje
Jagiellonia Bialystok
Omonia
Celta Vigo

4. TORBA

Hoffenheim
BEŞİKTAŞ
Torreense
Hapoel Beer Sheva
NEC Nijmegen
OFI Girit
Lilleström
Levski Sofya
Ararat-Armenia

MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın rakiplerinin yanı sıra hangi karşılaşmaları sahasında ve deplasmanda oynayacağı da belli olacak. Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün ise en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.



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