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Millilerden Almanya karşısında galibiyet!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'yı 63-62 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında galibiyetle ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:29
Haber: AA
Millilerden Almanya karşısında galibiyet!
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Almanya'yı 63-62 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım, Köln'de oynadığı ikinci hazırlık maçında bir kez daha Almanya ile karşı karşıya geldi.

Almanya'nın Köln kentindeki Lanxess Arena'da oynanan karşılaşmaya ay-yıldızlı takım Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Gökşen Fitik, Elif Bayram ve Esra Ural 5'iyle başladı.

Milliler, ilk yarısını 40-30 geride tamamladığı hazırlık maçını 63-62 kazandı.

Türkiye'de Sevgi Uzun 17, Elif Bayram ise 14 sayı ile oynadı.

Müsabakayı Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem Al ve Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takip etti.

Milli takım, dün Almanya ile 68-68 berabere kalmıştı.

A Milli Takım, yarın Berlin'e geçerek Dünya Kupası hazırlıklarını bu kentte sürdürecek.

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