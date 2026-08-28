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1-0
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Hibernian-Gent
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Celta Vigo-Osasuna
1-2
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Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
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Barcelona, La Liga'ya çok iyi başladı

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Atletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti. Barcelona, ligde yeni sezona 2'de 2 ile başladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 00:02
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Barcelona, La Liga'ya çok iyi başladı
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İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Athletic Bilbao ile karşılaştı. Barcelona, Camp Nou'daki maçı 2-0'lık skorla kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Raphinha ve 82. dakikada Fermin Lopez attı.

Bu sonucun ardından Barcelona, ligde yeni sezona 2'de ile başladı ve puanını 6'ya yükseltti. Athletic Bilbao, ligde iki maç sonunda puan alamadı.

Barcelona, ligdeki bir sonraki maçında evinde bu kez Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek. Atletic Bilbalo, Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.

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