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Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal!

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 22:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal!
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Fenerbahçe'den Roma'ya imza atması beklenen ve İtalya'ya giden Jayden Oosterwolde'nin transferi iptal oldu.

EK TESTLERDEN GEÇTİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roma, ilk muayenelerin ardından Hollandalı savunma oyuncusunun sonuçlarını yeterli bulmadı ve Jayden Oosterwolde'yi ek testlerden geçirdi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Jayden Oosterwolde'nin durumu, Fenerbahçe'nin öngördüğünden daha farklı ve 25 yaşındaki futbolcunun sahalara geri dönmesi aralık veya ocak ayını dahi bulabilir.

VAZGEÇMEDİLER AMA...

Roma, bu gelişmeye rağmen Jayden Oosterwolde transferinden vazgeçmedi.

İtalyan ekibi, Jayden Oosterwolde'nin ek sonuçlarının ardından Fenerbahçe ile görüştü ve transfer şartlarının değiştirilmesini istedi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma, yeni gelişmelerin ardından Jayden Oosterwolde'yi bedelsiz kiralamak istedi. İtalyan ekibinin yeni düşüncesinin, transfer bedeli ve zorunlu satın alma şartı için gerekli maç sayısı arasındaki mekanizmada da değişiklikler içerdiği belirtildi.

TRANSFER İPTAL OLDU!
TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Il Tempo'da yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Roma ile Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde transferi konusunda anlaşma sağlayamadı. Hollandalı futbolcunun transferinin iptalinin ek sağlık kontrolleri olduğu yazıldı.





Oosterwolde, Türkiye'ye geri dönüyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.  

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