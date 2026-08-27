Trabzonspor kaybetti; yeni rota Konferans Ligi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Macar ekibi Ferençvaroş ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Budapeşte Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
TRABZONSPOR İYİ BAŞLAMIŞKEN...
Maça iyi başlayan ve oyunun kontrolünü yavaş yavaş almaya başlayan Trabzonspor, 13. dakikada 10 kişi kaldı. Atağa kalkarken topu ayağından fazla açan Malinovskyi, yetişmeye çalışırken rakibinin ayağına bastı ve direkt kırmızı kart gördü.
Trabzonspor, 10 kişi kaldıktan sonra oyunu oturtmaya çalışırken 19. dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle geriye düştü.
57. dakikada penaltıya sebebiyet veren Sidny Lopes Cabral, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi, Trabzonspor 9 kişi kaldı.
YOLA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM
İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.
FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.
FATİH TEKKE'NİN 61. RESMİ MAÇI
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı. Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.
TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı. UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.
16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.
19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0
20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.
26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.
43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
TRABZONSPOR İYİ BAŞLAMIŞKEN...
Maça iyi başlayan ve oyunun kontrolünü yavaş yavaş almaya başlayan Trabzonspor, 13. dakikada 10 kişi kaldı. Atağa kalkarken topu ayağından fazla açan Malinovskyi, yetişmeye çalışırken rakibinin ayağına bastı ve direkt kırmızı kart gördü.
10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA...
🟥 Ruslan Malinovskyi kırmızı kart gördü!
📍Ferencvaros 0-0 Trabzonsporpic.twitter.com/321jbIdupf
— Sporx (@sporx) August 27, 2026
Trabzonspor, 10 kişi kaldıktan sonra oyunu oturtmaya çalışırken 19. dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle geriye düştü.
Macar ekibi, 54. dakikada Marius Corbu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.
⚽️19' Callum O'Dowda
📍Ferencvaros 1-0 Trabzonsporpic.twitter.com/dBQJl1esDy
— Sporx (@sporx) August 27, 2026
TRABZONSPOR 9 KİŞİ KALDI, SKOR 3-0 OLDU
Ferençvaroş, Corbu ile Trabzonspor karşısında 2. golü buldu.pic.twitter.com/1ZLpjfNRaY
— Sporxtv (@sporxtv) August 27, 2026
57. dakikada penaltıya sebebiyet veren Sidny Lopes Cabral, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi, Trabzonspor 9 kişi kaldı.
Penaltıyı kullanan Bamidele Yusuf, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı.
Trabzonspor 9 kişi kaldı; Cabral'a kırmızı kart ve penaltı kararı.pic.twitter.com/rNzwwTXZ3d
— Sporxtv (@sporxtv) August 27, 2026
Lisztes, 86. dakikada maçın skorunu belirledi.
Bamidele Yusuf, Ferençvaroş'un üçüncü golünü penaltıdan attı.pic.twitter.com/bl0BHaQhie
— Sporxtv (@sporxtv) August 27, 2026
Ferençvaroş, Lisztes ile farkı 4'e çıkardı.pic.twitter.com/GvodzdAcoa
— Sporxtv (@sporxtv) August 27, 2026
YOLA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM
İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.
FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.
UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.
FATİH TEKKE'NİN 61. RESMİ MAÇI
Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı. Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.
TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı. UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.
16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.
19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0
20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.
26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.
43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...