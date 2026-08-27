27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
1-172'
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
1-061'
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
2-069'

Trabzonspor kaybetti; yeni rota Konferans Ligi!

İlk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz Trabzonspor, 9 kişi kaldığı maçta Ferençvaroş'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Bordo mavili ekip, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor kaybetti; yeni rota Konferans Ligi!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Macar ekibi Ferençvaroş ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Budapeşte Groupama Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

TRABZONSPOR İYİ BAŞLAMIŞKEN...

Maça iyi başlayan ve oyunun kontrolünü yavaş yavaş almaya başlayan Trabzonspor, 13. dakikada 10 kişi kaldı. Atağa kalkarken topu ayağından fazla açan Malinovskyi, yetişmeye çalışırken rakibinin ayağına bastı ve direkt kırmızı kart gördü.

10 KİŞİ KALDIKTAN SONRA...

Trabzonspor, 10 kişi kaldıktan sonra oyunu oturtmaya çalışırken 19. dakikada Callum O'Dowda'nın golüyle geriye düştü.



Trabzonspor


Macar ekibi, 54. dakikada Marius Corbu'nun golüyle farkı ikiye çıkardı.

TRABZONSPOR 9 KİŞİ KALDI, SKOR 3-0 OLDU

57. dakikada penaltıya sebebiyet veren Sidny Lopes Cabral, ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyundan ihraç edildi, Trabzonspor 9 kişi kaldı.

Penaltıyı kullanan Bamidele Yusuf, 59. dakikada farkı 3'e çıkardı.

Lisztes, 86. dakikada maçın skorunu belirledi.


YOLA KONFERANS LİGİ'NDEN DEVAM

İlk maçı 1-0 kaybeden Trabzonspor, bu sonuçla Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri cuma günü çekilecek kuranın ardından belli olacak.

FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.

FATİH TEKKE'NİN 61. RESMİ MAÇI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı. Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

TARAFTAR DESTEĞİNDEN YOKSUN KALDI

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı. UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Malinovskyi, savunmada Gomez'in ayağına bastı. Karşılaşmanın hakemi Obrenovic, önce sarı kart verdi ancak daha sonra yardımcısının uyarısıyla Ukraynalı oyuncuyu kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.
16. dakikada sağdan ceza alanına giren Yusuf'un pasında, yakın mesafeden Joseph'in vuruşunda top yandan auta gitti.
18. dakikada Corbu'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Onana'nın göğsünden seken top kornere çıktı.
19. dakikada Ferencvaros öne geçti. Adam Nagy'in sağdan ortasında, arka direkte uygun durumda O'Dowda kafa ile topu filelere gönderdi: 1-0
20. dakikada Saviolo'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Dibusz, topu kontrol etti.
26. dakikada ceza yayı yakınından Muçi'nin şutunda, yerden seken topu kaleci Dibusz, direk dibinden yatarak kornere çıkardı.
43. dakikada Zachariassen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çıkardı.

İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...

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