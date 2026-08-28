A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Trendyol 2026 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'ndaki beþinci ve son maçýnda Polonya ile karþý karþýya gelecek. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da baþlayacak. Karþýlaþma TRT Spor'dan canlý yayýnlanacak.
MÝLLÝLER DÖRTTE DÖRT YAPTI
Gruptaki ilk maçýnda Letonya'yý 3-0 maðlup eden milli takým, ikinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 geçti. Ay-yýldýzlýlar, üçüncü maçýnda Macaristan'ý set vermeden yenerken, son olarak Almanya karþýsýndan 3-1'lik galibiyetle ayrýldý.
Gruptan çýkmayý garantileyen A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Polonya'yý da maðlup etmesi halinde üst tura namaðlup yükselecek.
MÝLLÝLER DÖRTTE DÖRT YAPTI
Gruptaki ilk maçýnda Letonya'yý 3-0 maðlup eden milli takým, ikinci karþýlaþmasýnda Slovenya'yý 3-1 geçti. Ay-yýldýzlýlar, üçüncü maçýnda Macaristan'ý set vermeden yenerken, son olarak Almanya karþýsýndan 3-1'lik galibiyetle ayrýldý.
Gruptan çýkmayý garantileyen A Milli Kadýn Voleybol Takýmý, Polonya'yý da maðlup etmesi halinde üst tura namaðlup yükselecek.