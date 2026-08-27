27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Chelsea, Lig Kupası'nda tur atladı

Chelsea, Lig Kupası'nda Luton Town'u 2-0 mağlup etti ve tur atladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Chelsea, Lig Kupası'nda tur atladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Lig Kupası 2. turunda Chelsea, sahasında Luton Town'ı 2-0 yenerek tur atladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezona deplasmanda 3-2'lik Fulham galibiyetiyle başlayan Chelsea'de, yeni transferler Valentin Barco ve Danny Welbeck'e ilk kez forma veren teknik direktör Xabi Alonso, takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli Enzo Fernandez'i maç kadrosuna almadı.

Eski Arsenalli futbolcu Jack Wilshere'in 15 günde 4 lig maçı fikstürü nedeniyle kadroda büyük oranda revizeye gittiği Luton Town ise savunmada hemen hemen hiç hata yapmayarak soyunma odasına gol yemeden gitti.

12. dakikada Cole Palmer'ın ceza alanınında üst üste iki şutunda gole izin vermeyen kaleci Keeley, 20. dakikada da Reece James'in ceza yayından vuruşunda son anda topu çeldi.

39. dakikada Barco'nun derinlemesine pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Estevao'nun yerden vuruşunda top yandan auta çıktı.

45. dakikada Estevao'nun son çizyiye kadar inerek ceza alanına çıkardığı topa Rogers'ın bekletmeden vuruşunda top üst direkten döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Chelsea, kilidi Welbeck ile açtı

İlk yarı boyunca yakaladığı tüm pozisyonlardan eli boş dönen Chelsea, ikinci yarıya golle başladı. Gusto'nun sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Welbeck, kafa vuruşuyla yeni takımındaki ilk golünü attı: 1-0.

64. dakikada Chelseali Cole Palmer'ın falsolu şutu direğin üstünden az farkla auta giderken, 3 dakika sonra Luton Town forması giyen Kasey Palmer'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Chelsea, 79. dakikada farkı ikiye çıkardı. Cole Palmer'ın pasıyla sağ taraftan ceza alanına giren Estevao'nun yerden sert şutunda, top savunma oyuncusu Hakeem Odoffin'in müdahalesiyle ağlara gitti: 2-0.

90+2. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Gittens'in yerden sert şutunda, top uzak direkten döndü.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Chelsea, 3. turda Leeds United ile eşleşti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.