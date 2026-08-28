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12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Litvanya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 00:33
12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'yı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Milli takım, elemelerin ilk turunda C Grubu'nu 6'da 6 ile tamamlayarak zirvede yer aldı. Üçer galibiyet ve yenilgi yaşayan Litvanya ise D Grubu'nu ikinci basamakta bitirdi.

Türkiye, takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı ikinci turda J Grubu'nun en avantajlı ekibi olarak öne çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, taraftarı önünde Litvanya'yı mağlup ederek Dünya Kupası elemelerinin ikinci turuna galibiyetle başlamaya çalışacak.

12 KİŞİLİK KADRO

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Cedi Osman, Onuralp Bitim, Malachi Flynn, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Adem Bona, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven.

Litvanya ile 13. resmi maçını oynayacak

A Milli Basketbol Takımı, Litvanya ile resmi maçlarda 13. kez karşılaşacak.

İki takım arasında 1997'den bu yana oynanan 12 mücadelenin 3'ünü Türkiye, 9'unu Litvanya kazandı.

Milliler, Litvanya ile son resmi müsabakasını 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynadı. Ay-yıldızlı ekip, İspanya'nın Barselona kentinde yapılan mücadeleden 73-61 mağlubiyetle ayrıldı.

Hazırlık süreci

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nun ilk penceresinde oynayacağı maçların hazırlıklarına 16 Ağustos'ta başladı.

18 Ağustos'ta Almanya'ya giden milliler, 21-22 Ağustos'ta Hamburg kentinde Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa'ya katıldı. İlk maçta Hırvatistan'a 95-94 yenilen Türkiye, ikinci müsabakada Çekya'yı 99-84 mağlup etti ve turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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