Trabzonspor, Ferencvaros karşısındaki iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trabzon'da oynan ilk karşılaşmada Nwaiwu kırmızı kart görürken Macaristan'daki karşılaşmanın 12. dakikasında Malinovskyi, 57. dakikasında da Cabral kırmızı kart ile takımlarını 9 kişi bıraktı.
Trabzonspor'a 2 maçta 3 kırmızı!
Trabzonspor, Ferencvaros ile oynadığı iki maçta toplam 3 kırmızı kart gördü.
SPORX AI BAKIŞI
Açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Trabzonspor
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Fenerbahçe'den geleceğe yatırım hamlesi: Pedro Ferreira
-
9
Lyon'da Fofana kararı: Galatasaray pusuda bekliyor!
-
8
Rafael Leao'dan Galatasaray'a kötü haber!
-
7
Fenerbahçe'den Marcus Rashford harekatı!
-
6
Fenerbahçe'nin Anderson Talisca kararı belli oldu!
-
5
Barcelona, Dominik Livakovic'i açıkladı
-
4
Tolisso'dan Guendouzi tepkisi: "Sorumsuzca davrandı"
-
3
Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal!
-
2
Fenerbahçe için geliyor: Kojo Peprah Oppong
-
1
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri
- 01:03 UEFA kulüp sıralaması güncellendi!
- 00:57 Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA geliri belli oldu!
- 00:51 UEFA ülke puanında son durum (2026/2027 sezonu)
- 00:33 12 Dev Adam'ın rakibi Litvanya
- 00:29 Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri
- 00:28 Filenin Sultanları'nın son grup sınavı: Rakip Polonya
- 00:14 Trabzonspor'a 2 maçta 3 kırmızı!
- 00:11 Salah, Avrupa'da etkisiz kaldı
- 00:05 Trabzonspor'da Avrupa hasreti sürüyor
- 00:02 Barcelona, La Liga'ya çok iyi başladı
- 23:59 Enes Ünal attı, Getafe Konferans Ligi'ne yükseldi!
- 23:43 Fatih Tekke'den istifa
- 23:40 Chelsea, Lig Kupası'nda tur atladı
- 23:32 Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde muhtemel rakipleri
- 23:31 Cengiz Ünder, Çorum'a gidiyor!
- 23:31 Letonya'dan Macaristan karşısında ilk zafer!
- 23:29 Millilerden Almanya karşısında galibiyet!
- 23:21 Trabzonspor kaybetti; yeni rota Konferans Ligi!
- 23:11 Fenerbahçe için geliyor: Kojo Peprah Oppong
- 23:01 Manchester City'den Enzo Fernandez hamlesi!
- 22:55 Zeljko Sopic: "Beşiktaş'ı yendiğimize inanamıyorum"
- 22:53 Jayden Oosterwolde'nin Roma'ya transferi iptal!
- 22:31 Vincenzo Italiano: "Bu maçı yok saymalıyız"
- 22:17 Beşiktaş, Avrupa'da ilk kez kalesini gole kapatamadı!
- 21:50 Beşiktaş, avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde!
- 21:46 Trabzonspor'da Malinovski'ye kırmızı kart
- 21:17 Göztepe, Guilherme'yi Polonya'ya gönderdi
- 21:09 Chelsea, Emiliano Martinez'i kadrosuna katıyor
- 21:04 Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu
- 20:57 Matteo Guendouzi'den Lyon için açıklama
- 20:45 Inter'den Hakan Çalhanoğlu için açıklama!
- 20:41 Oğuz Çetin'den transfer açıklaması
- 20:31 Dursun Özbek'ten transfer yanıtı
- 20:24 Ferencvaros - Trabzonspor: 11'ler
- 20:20 Bedirhan Bülbül, Avrupa Şampiyonası'nda yok!
- 20:16 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri
- 18:51 Kauno Zalgiris - Beşiktaş: 11'ler
- 18:40 Polonya, Almanya'yı set vermeden geçti!
- 18:34 Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu gelişmesi!
- 18:16 Rafael Leao'dan Galatasaray'a kötü haber!
- 18:09 Aston Villa, Leon Goretzka'yı açıkladı
- 18:07 Hull City, Mohamed-Ali Cho transferini açıkladı!
- 18:01 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Braham'ı açıkladı
- 17:59 İbrahim Sissoko Muğlaspor'da
- 17:57 Real Madrid'de orta saha adayı Manu Kone
- 17:55 Ohlenschlaeger: "Türkiye'de kendimi kanıtlamak istiyorum"
- 17:51 Chelsea, Ahanor transferini bitiriyor!
- 17:28 İstanbul Park'a 5 yıllık Formula 1 anlaşması!
- 17:18 Hüsam Hasan'dan Salah sözleri!
- 17:17 Omar Marmoush'tan 70 milyon euro'luk transfer
- 17:09 Max Eberl:Max Eberl: "Sacha Boey ile yollarımızı ayırmak istiyoruz" "Sacha Boey ile yollarımızı ayırmak istiyoruz"
- 16:53 Fenerbahçe yurda döndü!
- 16:25 Türkiye Kupası 1'inci eleme turu kura çekimi yapıldı
- 16:19 Recep Uçar: "Rizespor olarak iyi işler yapmak istiyoruz"
- 16:12 Beşiktaş için İstanbul'da: Fabio Miretti
- 16:10 Atletico'dan Barcelona'ya kara haber!
- 15:51 Ruben Amorim'den Rafael Leao açıklaması
- 15:29 Lyon'da Fofana kararı: Galatasaray pusuda bekliyor!
- 14:55 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
- 14:52 İşte Süper Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL