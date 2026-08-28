Avrupa kupalarında yollarına devam eden Beşiktaş ve Trabzonspor, sportif başarının yanı sıra önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına yükselmeyi başaran Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir 8,66 milyon euroya ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor ise 4,93 milyon euroluk geliri garantiledi.
TOPLAM 13,59 MİLYON EURO
İki Türk temsilcisinin Avrupa kupalarından şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 13,59 milyon euroyu buldu.
Bu rakamların kulüplerin katılım payları, eleme turlarından elde ettikleri gelirler ve UEFA'nın değer payı dağıtımı dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Nihai ödemelerde yaklaşık 500 bin euroluk sapma yaşanabileceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ DAHA DA ARTABİLİR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynayacağı sekiz karşılaşmada aldığı her galibiyet için 450 bin euro, her beraberlik için ise 150 bin euro kazanacak.
Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki sıralaması ve eleme turlarına yükselmesi de UEFA'dan elde edeceği geliri artıracak. Beşiktaş, son 16 play-off turuna kalması durumunda 300 bin euro, doğrudan veya play-off üzerinden son 16 turuna yükselmesi halinde ise 1,75 milyon euro daha kazanacak.
TRABZONSPOR'A GALİBİYET BAŞINA 400 BİN EURO
Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynayacağı altı karşılaşmada performansına göre ek gelir elde edecek.
Bordo-mavili takım, her galibiyette 400 bin euro, her beraberlikte ise 133 bin euro kazanacak. Trabzonspor'un lig aşamasındaki derecesi ve eleme turlarında ilerlemesi de toplam kazanca ilave edilecek.
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turuna yükselen takımlar 200 bin euro, son 16 turuna kalan ekipler ise 800 bin euro ek ödülün sahibi olacak.
UEFA'nın 2026/27 sezonu gelir dağıtım planına göre Avrupa Ligi kulüplerine toplam 565 milyon euro, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlara ise 285 milyon euro dağıtılacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında alacağı galibiyetler, beraberlikler, lig sıralamasındaki konumları ve geçecekleri her turla birlikte gelirleri daha da yükselecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Trabzonspor ise 4,93 milyon euroluk geliri garantiledi.
TOPLAM 13,59 MİLYON EURO
İki Türk temsilcisinin Avrupa kupalarından şu ana kadar elde ettiği toplam gelir 13,59 milyon euroyu buldu.
Bu rakamların kulüplerin katılım payları, eleme turlarından elde ettikleri gelirler ve UEFA'nın değer payı dağıtımı dikkate alınarak hesaplandığı belirtildi. Nihai ödemelerde yaklaşık 500 bin euroluk sapma yaşanabileceği kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'IN GELİRİ DAHA DA ARTABİLİR
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynayacağı sekiz karşılaşmada aldığı her galibiyet için 450 bin euro, her beraberlik için ise 150 bin euro kazanacak.
Siyah-beyazlıların lig aşamasındaki sıralaması ve eleme turlarına yükselmesi de UEFA'dan elde edeceği geliri artıracak. Beşiktaş, son 16 play-off turuna kalması durumunda 300 bin euro, doğrudan veya play-off üzerinden son 16 turuna yükselmesi halinde ise 1,75 milyon euro daha kazanacak.
TRABZONSPOR'A GALİBİYET BAŞINA 400 BİN EURO
Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında oynayacağı altı karşılaşmada performansına göre ek gelir elde edecek.
Bordo-mavili takım, her galibiyette 400 bin euro, her beraberlikte ise 133 bin euro kazanacak. Trabzonspor'un lig aşamasındaki derecesi ve eleme turlarında ilerlemesi de toplam kazanca ilave edilecek.
Konferans Ligi'nde son 16 play-off turuna yükselen takımlar 200 bin euro, son 16 turuna kalan ekipler ise 800 bin euro ek ödülün sahibi olacak.
UEFA'nın 2026/27 sezonu gelir dağıtım planına göre Avrupa Ligi kulüplerine toplam 565 milyon euro, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlara ise 285 milyon euro dağıtılacak.
Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında alacağı galibiyetler, beraberlikler, lig sıralamasındaki konumları ve geçecekleri her turla birlikte gelirleri daha da yükselecek.