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Fatih Tekke'den istifa

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ağustos 2026 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke'den istifa
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros maçı sonrası istifa etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ferencvaros maçı sonrası açıklamalarda bulunan genç teknik adam, "Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim! Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece geçirdik!" dedi.

"İSTİFA EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Fatih Tekke, "Kırmızı karta kadar olumlu geçecek bir maç gibiydi. neticesinde Avrupa Ligi'ne kalamadık. 18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum. Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun." açıklamasını yaptı.

Tekke, "Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok." diye konuştu.

"YAPACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Fatih Tekke, "Çok onur duyduğum görevden maalesef... Çok değerli işler yaptık ama istifa ettim. Çünkü, oyuncularıma söylediğim bir şey var, mağlubiyetler bana, galibiyetler oyuncularıma yazar. Bugünkü mağlubiyet kabul edilebilir değil. Şanssızlıklar kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Elimizden geleni yaptık. Bazen bir hata böyle şeylere sonuç verir. Yapacak hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.



Trabzonspor


"BUGÜNDEN SONRA BEN YOKUM"

Genç teknik adam, "Bazen olmaz, o kadar güzel olmaz ki... Bir şeye karar vermek lazım. Camiamız bu tür şeyleri büyüterek gidiyor. Trabzonspor'un daha iyi olacağını bildiğim halde, Avrupa'da da devam edecek. Bugün itibarıyla ben yokum. Herkes hakkını helal etsin. Benden yana helal olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"YÖNETİME SÖYLEMEDİM"

Fatih Tekke, "Yönetime istifamı söylemedim. İlk defa televizyonda söylüyorum. Kimse bilmiyor. Yayındakiler biliyor." dedi.

Genç teknik adam, flaş röportajında son olarak, "Geldiğim gün, ayrıldığım gün... İyi tarafı var. Çok güçlü bir kadro, değer olarak değerli bir kadro. Trabzonspor'un adımlarını 1 adım ileri atabilecek bir kadro, bir yapılanma. Bazen bazı maçlar vardır, benim adıma öyle, ben bunu kabul edemem. Bu mağlubiyeti biri üzerine almak zorunda, ben alıyorum, doğrusu da bu. Yönetimimize, başkanımıza, bizi sevenlere teşekkür ederiz. Trabzonspor'un önü açık. Bunun adımını biz attık, ümidim çok var. Üzücü tarafı da Trabzon'dan ayrı olmak. Hayat böyle bir şey. Bazı şeyleri kabul etmeliyiz. Diyorum ya, benim inancım böyle. Nasip böyle bir şeydir. Trabzonspor'a zarar verecek şekilde zorlamanın manası yok. Trabzonspor'un önü açık. Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Herkes hakkını helal etsin. Bizden yana helal olsun." ifadelerini kullandı.

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