27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Trabzonspor'da Avrupa hasreti sürüyor

Ferencvaros'a kaybeden Trabzonspor, Avrupa'daki galibiyet hasretini sonlandıramadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 00:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Avrupa hasreti sürüyor
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.

Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı St. Gallen'e evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.

2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.

Bordo-mavililer, böylelikle Avrupa kupalarındaki 756 günlük özleme son veremedi.



Trabzonspor


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