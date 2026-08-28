UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 4-0 yenilerek elenen Trabzonspor, Avrupa kupalarında 756 günlük galibiyet hasretini sonlandıramadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, daha sonra Avrupa'da oynadığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.
Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı St. Gallen'e evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.
2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.
Bordo-mavililer, böylelikle Avrupa kupalarındaki 756 günlük özleme son veremedi.
Ruzomberok karşısında turu geçen Karadeniz ekibi, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımına deplasmanda 2-0, sahasında 1-0 kaybederek Konferans Ligi'nde yoluna devam etti.
Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı St. Gallen'e evinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu elendi.
2024-2025 sezonunda ligi 7. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakke elde edemeyen Karadeniz ekibi, geçen sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılmaya hak kazandı.
Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 4-0 kaybederek elendi.
Bordo-mavililer, böylelikle Avrupa kupalarındaki 756 günlük özleme son veremedi.