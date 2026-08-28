Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekimini CANLI olarak SPORX'ten takip edebilirsiniz. Bordo-mavili takım, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın açıklamasına göre lig aşamasının kesin fikstürü, kura çekiminin ardından en geç 30 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
TRABZONSPOR'UN 6 RAKİBİ BELLİ OLACAK
UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, altışar ekipten oluşan altı farklı torbaya ayrılacak.
UEFA'nın 2026/27 sezonu kura talimatına göre her takım, altı torbanın her birinden birer rakiple eşleşecek. Böylece Trabzonspor'un lig aşamasında karşılaşacağı altı rakip kura sonucunda belirlenecek.
Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Aynı ülkenin temsilcileri birbirleriyle eşleşemeyecek ve bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.
ÖNEMLİ RAKİPLER İLK TORBADA
Trabzonspor'u kura çekiminde birbirinden önemli rakipler bekliyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag bulunuyor.
Bordo-mavili takımın yer aldığı 4. torbada ise Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat ve Universitatea Craiova yer alıyor. Trabzonspor, kendi torbasındaki bu beş ekipten biriyle karşılaşacak.
1. TORBA
Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag
2. TORBA
Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton
3. TORBA
Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Borac Banja Luka
Sint-Truiden
4. TORBA
Lincoln Red Imps
Brann
Hearts
Kairat
TRABZONSPOR
Universitatea Craiova
5. TORBA
Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes
6. TORBA
Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia
LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.
Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.
2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR'UN 6 RAKİBİ BELLİ OLACAK
UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, altışar ekipten oluşan altı farklı torbaya ayrılacak.
UEFA'nın 2026/27 sezonu kura talimatına göre her takım, altı torbanın her birinden birer rakiple eşleşecek. Böylece Trabzonspor'un lig aşamasında karşılaşacağı altı rakip kura sonucunda belirlenecek.
Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Aynı ülkenin temsilcileri birbirleriyle eşleşemeyecek ve bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.
ÖNEMLİ RAKİPLER İLK TORBADA
Trabzonspor'u kura çekiminde birbirinden önemli rakipler bekliyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag bulunuyor.
Bordo-mavili takımın yer aldığı 4. torbada ise Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat ve Universitatea Craiova yer alıyor. Trabzonspor, kendi torbasındaki bu beş ekipten biriyle karşılaşacak.
1. TORBA
Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag
2. TORBA
Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton
3. TORBA
Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Borac Banja Luka
Sint-Truiden
4. TORBA
Lincoln Red Imps
Brann
Hearts
Kairat
TRABZONSPOR
Universitatea Craiova
5. TORBA
Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes
6. TORBA
Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia
LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK
UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.
Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.
2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.