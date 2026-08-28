27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Trabzonspor'un kura öncesi hangi torbada yer alacağı ve muhtemel rakipleri netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 00:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
UEFA Konferans Ligi'nde 2026/27 sezonunun lig aşaması için geri sayım başladı. Türkiye'yi organizasyonda temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri, 28 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 15.00'te başlayacak. Kura çekimini CANLI olarak SPORX'ten takip edebilirsiniz. Bordo-mavili takım, UEFA kulüp katsayısına göre kuraya 4. torbadan katılacak. UEFA'nın açıklamasına göre lig aşamasının kesin fikstürü, kura çekiminin ardından en geç 30 Ağustos Pazar günü duyurulacak.

TRABZONSPOR'UN 6 RAKİBİ BELLİ OLACAK

UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Takımlar, altışar ekipten oluşan altı farklı torbaya ayrılacak.

UEFA'nın 2026/27 sezonu kura talimatına göre her takım, altı torbanın her birinden birer rakiple eşleşecek. Böylece Trabzonspor'un lig aşamasında karşılaşacağı altı rakip kura sonucunda belirlenecek.

Bordo-mavililer lig aşamasında üçü sahasında, üçü deplasmanda olmak üzere toplam altı karşılaşmaya çıkacak. Aynı ülkenin temsilcileri birbirleriyle eşleşemeyecek ve bir takım, aynı ülkeden en fazla iki rakiple karşılaşabilecek.

ÖNEMLİ RAKİPLER İLK TORBADA

Trabzonspor'u kura çekiminde birbirinden önemli rakipler bekliyor. İlk torbada Atalanta, Braga, Ajax, Freiburg, Monaco ve Kopenhag bulunuyor.

Bordo-mavili takımın yer aldığı 4. torbada ise Lincoln Red Imps, Brann, Hearts, Kairat ve Universitatea Craiova yer alıyor. Trabzonspor, kendi torbasındaki bu beş ekipten biriyle karşılaşacak.

1. TORBA

Atalanta
Braga
Ajax
Freiburg
Monaco
Kopenhag

2. TORBA

Midtjylland
Kızılyıldız
Gent
Panathinaikos
Pafos
Brighton

3. TORBA

Lugano
Getafe
KuPS
Twente
Borac Banja Luka
Sint-Truiden

4. TORBA

Lincoln Red Imps
Brann
Hearts
Kairat
TRABZONSPOR
Universitatea Craiova

5. TORBA

Riga FC
Hajduk Split
Jablonec
AGF
Nordsjaelland
Inter Club d'Escaldes

6. TORBA

Thun
CSKA Sofya
Kauno Zalgiris
Mjallby
Iberia 1999
Egnatia

LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.

Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.

2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.