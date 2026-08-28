Galatasaray'ın Rafael Leao transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldızın transferinde Aston Villa'nın önde olduğu iddia edilirken, sarı-kırmızılılar adına Victor Osimhen'in devreye girdiği belirtildi.
OSIMHEN'DEN LEAO'YA TELEFON
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Victor Osimhen, yakın arkadaşı Rafael Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray'ı tercih etmesi için ikna etmeye çalıştı.
Nijeryalı yıldızın, Leao ile olan yakın arkadaşlığını kullanarak transfer sürecinde devreye girdiği ve Portekizli futbolcuya Galatasaray'ı seçmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
KARARINI İLERLEYEN SAATLERDE VERECEK
Transfer sürecinde henüz kesin kararını vermeyen Rafael Leao'nun, geleceğiyle ilgili tercihini ilerleyen saatlerde yapmasının beklendiği belirtildi.
OSIMHEN'DEN LEAO'YA TELEFON
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Victor Osimhen, yakın arkadaşı Rafael Leao'yu telefonla arayarak Galatasaray'ı tercih etmesi için ikna etmeye çalıştı.
Nijeryalı yıldızın, Leao ile olan yakın arkadaşlığını kullanarak transfer sürecinde devreye girdiği ve Portekizli futbolcuya Galatasaray'ı seçmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.
KARARINI İLERLEYEN SAATLERDE VERECEK
Transfer sürecinde henüz kesin kararını vermeyen Rafael Leao'nun, geleceğiyle ilgili tercihini ilerleyen saatlerde yapmasının beklendiği belirtildi.