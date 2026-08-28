Standart bir golf sahası genellikle 18 delikten oluşur. Oyuncular her delikte topu başlangıç alanından (tee) başlayarak vurarak ilerletir ve topu deliğe sokmaya çalışır. Tur sonunda toplamda en az vuruş yapan oyuncu kazanır.

Golf sahasında kaç delik vardır?

Standart golf sahaları çoğunlukla 18 delikten oluşur. Bununla birlikte 9 delikli sahalar da bulunur.

Her deliğin, oyuncunun tamamlaması beklenen vuruş sayısını ifade eden bir par değeri vardır. Bir deliğin parı 3, 4 veya 5 olabilir.

Golfte temel kurallar nelerdir?

Golfte oyuncular topa belirlenen başlangıç alanından vurarak oyuna başlar. Top, bulunduğu konumdan oynanır ve oyuncuların sahadaki belirlenmiş kurallara uyması gerekir.

Oyuncu, topunu bulunduğu yerden oynarken sahanın doğal yapısını değiştiremez. Topun hareketini kolaylaştırmak amacıyla zemine veya çevredeki unsurlara kurallara aykırı müdahale edilmesi cezaya neden olabilir.

Golfte skor nasıl hesaplanır?

Golfte skor, oyuncunun her deliği tamamlamak için yaptığı vuruş sayısıyla hesaplanır. Toplam skor, tüm deliklerde yapılan vuruşların toplanmasıyla elde edilir.

Oyuncunun skoru, deliğin par değeriyle karşılaştırılarak da ifade edilir.

Terim Anlamı

Eagle Parın 2 vuruş altında

Birdie Parın 1 vuruş altında

Par Par değerinde

Bogey Parın 1 vuruş üstünde

Double bogey Parın 2 vuruş üstünde

Örneğin par 4 olan bir deliği 3 vuruşta tamamlayan oyuncu birdie yapmış olur.

Golfte par nedir?

Par, profesyonel veya deneyimli bir oyuncunun bir deliği veya sahayı tamamlaması için öngörülen standart vuruş sayısıdır.

Bir sahanın toplam parı, 18 deliğin par değerlerinin toplamıyla belirlenir. Birçok 18 delikli saha par 72 olarak tasarlanır.

Golfte hangi sopalar kullanılır?

Golfte farklı vuruşlar için farklı sopalar kullanılır. Başlıca sopa türleri arasında driver, wood, iron, wedge ve putter bulunur.

Driver genellikle uzun mesafeli başlangıç vuruşlarında kullanılırken putter, topu deliğe sokmaya yönelik kısa vuruşlarda tercih edilir.

Golfte oyun nasıl kazanılır?

Golfte kazananın belirlenmesi oynanan müsabaka formatına göre değişebilir.

Vuruş oyunu (stroke play) formatında oyuncular belirlenen tur veya turları en az toplam vuruşla tamamlamaya çalışır. En düşük toplam skor galip olur.

Maç oyunu (match play) formatında ise oyuncular her deliği kazanmak için mücadele eder. Daha fazla deliği kazanan oyuncu maçı kazanır.

Golfte ceza vuruşu nedir?

Golfte kurallara aykırı bazı durumlarda oyuncunun skoruna ceza vuruşu eklenebilir. Örneğin topun saha sınırları dışına çıkması veya belirli kurallara aykırı durumlar ceza gerektirebilir.

Uygulanacak cezanın şekli, ihlalin türüne ve müsabakanın kurallarına göre değişir.

Golfte handicap nedir?

Handicap, farklı seviyelerdeki golfçülerin aynı müsabakada daha dengeli şekilde yarışabilmesini sağlayan sistemdir. Oyuncunun oyun seviyesine göre belirlenen handicap değeri, özellikle net skor hesaplamalarında kullanılır.

Profesyonel turnuvalarda ise genellikle brüt skor üzerinden değerlendirme yapılır.

Golfte temel vuruşlar nelerdir?

Golfte farklı oyun durumları için çeşitli vuruş teknikleri kullanılır. Bunların başlıcaları:

Drive: Uzun mesafeli başlangıç vuruşu

Approach: Topu deliğe yaklaştırmaya yönelik vuruş

Chip: Yeşil çevresinden yapılan kısa vuruş

Pitch: Daha yüksek ve kontrollü kısa vuruş

Putt: Yeşil üzerinde topu deliğe göndermeye yönelik vuruş

Oyuncular saha üzerindeki konuma göre uygun vuruşu ve sopayı seçer.

Golfte saha bölümleri nelerdir?

Golf sahasında farklı oyun alanları bulunur. Tee box, deliğin başlangıç bölgesidir. Fairway, oyuncuların topu ilerletmeye çalıştığı kısa çimli ana oyun alanıdır.

Rough, fairway'in kenarındaki daha uzun çimli bölgelerdir. Green ise deliğin bulunduğu ve putt vuruşlarının yapıldığı kısa çimli alandır. Sahalarda ayrıca kum engelleri (bunker) ve su engelleri bulunabilir.

Sonuç: Golf nasıl oynanır?

Golf, topu mümkün olan en az vuruşla deliklere ulaştırma amacı taşıyan bir spordur. Standart golf sahası 18 delikten oluşur ve her deliğin bir par değeri vardır. Oyuncuların toplam vuruş sayısı üzerinden skor hesaplanır. Stroke play formatında en düşük toplam skoru yapan oyuncu kazanırken, match play formatında daha fazla deliği kazanan oyuncu galip gelir.