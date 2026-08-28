Bilardoda oyuncular, beyaz topa ıstakayla vurarak diğer toplara temas ettirir. Vuruşun yönü, açısı ve şiddeti oyunun sonucunda önemli rol oynar.

Bilardo nasıl oynanır?

Oyuncu, ıstakayla beyaz topa vurarak masadaki diğer topları hedefler. Topların hangi sırayla ve hangi ceplere gönderileceği oynanan oyun türüne göre değişir.

Her vuruş öncesinde oyuncu topun gideceği yönü ve çarpışma açısını hesaplar. Başarılı vuruşlar oyuncunun oyuna devam etmesini sağlayabilir.

Bilardo oyun türleri nelerdir?

Bilardonun farklı kurallara sahip birçok türü bulunur. En yaygın oyunlar arasında pool, snooker ve üç bant yer alır.

Pool bilardo

Pool, cepli bilardo türlerinin genel adıdır. 8 top, 9 top ve 10 top gibi farklı oyunları bulunur.

8 top oyununda oyuncular kendi grubundaki topları ceplere sokar ve ardından siyah 8 numaralı topu kurallara uygun şekilde cepleyerek oyunu kazanmaya çalışır.

Snooker

Snooker, 22 topla oynanan ve puanlamaya dayalı bir bilardo türüdür. Oyuncular kırmızı ve renkli topları belirli bir sırayla cepleyerek puan toplamaya çalışır.

Snooker'da masanın ve topların yapısı pool bilardoya göre farklıdır.

Üç bant bilardo

Üç bant, cepsiz bilardo türlerinden biridir. Oyuncuların amacı kendi topuyla rakibin toplarına temas etmektir.

Vuruş sırasında oynanan topun, ikinci hedef topa ulaşmadan önce en az üç kez bantlara temas etmesi gerekir. Bu nedenle açı, hız ve topun dönüşü büyük önem taşır.

Bilardoda kaç top vardır?

Top sayısı oynanan bilardo türüne göre değişir.

8 top: 15 hedef top + beyaz top

9 top: 9 hedef top + beyaz top

Snooker: 15 kırmızı, 6 renkli top + beyaz top

Üç bant: 3 top

Bu nedenle bilardoda kullanılan top sayısı oyun türüne göre farklılık gösterir.

Bilardoda temel kurallar nelerdir?

Bilardoda her oyunun kendine özgü kuralları olsa da bazı temel prensipler ortaktır. Oyuncunun beyaz topa ıstakayla kurallara uygun şekilde vurması ve hedef toplara belirlenen şartlarda temas etmesi gerekir.

Beyaz topun cebe girmesi, hedef topa yanlış şekilde temas edilmesi veya vuruş kurallarının ihlal edilmesi faul olarak değerlendirilebilir.

Bilardoda faul nedir?

Faul, oyuncunun oyun kurallarına aykırı bir vuruş yapmasıdır. Örneğin beyaz topun cebe girmesi, bazı oyunlarda yanlış topa ilk temas edilmesi veya topa ıstakanın kurallara aykırı şekilde temas etmesi faul oluşturabilir.

Faulün ardından rakibe oyunun türüne göre farklı haklar verilebilir.

Bilardoda ıstaka nedir?

Istaka, bilardoda beyaz topa vurmak için kullanılan uzun ve ince sopadır. Oyuncu ıstakayı doğru şekilde tutarak beyaz topa kontrollü bir vuruş yapar.

Vuruş sırasında ıstakanın açısı, hızlanması ve beyaz topa temas noktası topun hareketini doğrudan etkiler.

Bilardoda bant nedir?

Bilardo masasının kenarlarında bulunan elastik bölümlere bant adı verilir. Toplar bantlara çarparak yön değiştirebilir.

Özellikle üç bant ve diğer karambol oyunlarında bant kullanımı oyunun temel unsurlarından biridir.

Bilardoda oyun nasıl kazanılır?

Oyunun kazanma şartı bilardo türüne göre değişir. Pool oyunlarında belirlenen topları ve son hedef topu kurallara uygun şekilde cepleyen oyuncu kazanabilir.

Snooker'da karşılaşmayı belirleyen temel unsur, frame veya maç sonunda rakipten daha fazla puan toplamaktır. Üç bantta ise belirlenen sayıda karambol puanına ilk ulaşan oyuncu galip gelir.

Bilardo zor bir spor mu?

Bilardo, fiziksel gücün yanı sıra konsantrasyon, el-göz koordinasyonu, hassasiyet ve strateji gerektirir. Topların açılarını ve bantlardan sekme ihtimallerini doğru hesaplamak başarılı vuruşlar yapabilmek için önemlidir.

Oyuncunun yalnızca mevcut vuruşu değil, sonraki vuruş için beyaz topun nerede kalacağını da düşünmesi gerekir.

Sonuç: Bilardo nasıl oynanır?

Bilardo, ıstaka kullanılarak beyaz top üzerinden diğer topların kontrol edildiği bir spor dalıdır. Pool, snooker ve üç bant gibi farklı oyun türleri bulunur. Her türün top sayısı, puanlama sistemi ve kazanma şartları farklıdır. Başarılı olmak için doğru açı, hız, top kontrolü ve strateji büyük önem taşır.