Ragbide topun elle ileri doğru atılması yasaktır. Oyuncular topu elleriyle geriye veya yana doğru paslayabilir, ileri doğru ise tekme atabilir.

Ragbi kaç kişiyle oynanır?

Ragbinin farklı oyun türleri bulunur. En yaygın iki format Rugby Union ve Rugby League'dir.

Rugby Union'da her takım sahada 15 oyuncuyla, Rugby League'de ise 13 oyuncuyla mücadele eder.

Ayrıca daha az oyuncuyla oynanan 7'li ragbi (Rugby Sevens) formatında her takım sahada 7 oyuncu bulundurur. Olimpiyatlarda oynanan ragbi formatı da 7'li ragbidir.

Ragbi nasıl oynanır?

Oyunun amacı topu rakibin sayı alanına taşımak veya uygun durumlarda direklerin arasından ve üstünden tekmeleyerek sayı kazanmaktır.

Oyuncular topu ellerinde taşıyabilir ancak el pası yalnızca yana veya geriye doğru yapılabilir. Rakip savunmayı geçmek için koşmak, paslaşmak ve tekme kullanmak temel hücum yöntemleridir.

Ragbide sayı nasıl kazanılır?

Ragbide farklı şekillerde sayı kazanılır. En önemli sayı türü try olarak adlandırılır. Oyuncunun topu rakibin sayı alanına bastırmasıyla try yapılır.

Rugby Union'da temel puanlama şu şekildedir:

Try: 5 puan

Dönüş vuruşu (conversion): 2 puan

Penaltı vuruşu: 3 puan

Drop goal: 3 puan

Puanlama sistemi oynanan ragbi formatına göre farklılık gösterebilir.

Ragbide maç kaç dakika sürer?

Rugby Union'da normal bir maç 80 dakika sürer. Karşılaşma, 40'ar dakikalık iki devreden oluşur.

Devre arasında oyuncuların dinlenmesi için ara verilir. Uzatma gerektiren müsabakalarda uygulanacak süre ve format organizasyonun kurallarına göre değişebilir.

Ragbide top nasıl ilerletilir?

Oyuncular topu ellerinde taşıyarak ileri doğru koşabilir. Ancak el ile yapılan pasın ileriye doğru olması kurallara aykırıdır.

Top ileriye doğru gönderilmek istendiğinde oyuncu tekme kullanabilir. Bu nedenle ragbide koşu, geriye pas ve ileri tekme birlikte kullanılan temel hücum yöntemleridir.

Ragbide savunma nasıl yapılır?

Savunmadaki takımın amacı rakibin ilerlemesini durdurmaktır. Bunun için oyuncular rakibin top taşıyan oyuncusunu kurallara uygun şekilde yere indirebilir.

Top taşıyan oyuncu yere indirildiğinde oyun tackle sonrasında devam eder ve topun kullanılmasıyla yeni bir oyun durumu oluşur.

Ragbide scrum nedir?

Scrum, belirli kural ihlallerinden veya oyunun durduğu bazı durumlardan sonra oyunun yeniden başlatılması için kullanılan formasyondur.

Oyuncular birbirlerine bağlanarak topun mücadele içerisinde oyuna sokulmasını sağlar. Scrum, özellikle Rugby Union'ın karakteristik oyun unsurlarından biridir.

Ragbide hangi formatlar vardır?

Ragbide farklı oyuncu sayıları ve kurallarla oynanan çeşitli formatlar bulunur. Bunların başlıcaları:

Rugby Union: 15 oyuncu

Rugby League: 13 oyuncu

Rugby Sevens: 7 oyuncu

Bu formatlar oyuncu sayısı, oyun süresi, puanlama ve bazı oyun kuralları açısından birbirinden ayrılır.

Sonuç: Ragbi nedir?

Ragbi, iki takımın oval bir topla sayı kazanmaya çalıştığı fiziksel mücadeleye dayalı bir takım sporudur. Rugby Union'da takımlar sahada 15, Rugby League'de 13, Rugby Sevens'te ise 7 oyuncuyla mücadele eder. Oyuncular topu ellerinde taşıyabilir, ancak topu ileriye elle paslayamaz; ileriye doğru ilerletmek için tekme kullanabilir.