Haber Tarihi: 28 Ağustos 2026 11:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 11:19

Buz Hokeyinde Bir Periyot Kaç Dakika? Maç Süresi ve Periyotlar

Buz hokeyinde bir maç, 3 periyottan oluşur. Uluslararası kurallarda ve profesyonel buz hokeyinde her periyot 20 dakika sürer.

Buz Hokeyinde Bir Periyot Kaç Dakika? Maç Süresi ve Periyotlar
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Bu nedenle buz hokeyinde normal oyun süresi toplam 60 dakikadır. Ancak oyun sırasında saat durduğu için maçın gerçek hayattaki toplam süresi 60 dakikadan daha uzun olur.
Buz hokeyi maçı kaç dakika sürer?

Normal bir buz hokeyi maçında toplam 60 dakika oyun süresi bulunur. Karşılaşma 20'şer dakikalık üç periyot halinde oynanır.

Periyotlar arasında oyuncuların dinlenmesi ve buzun hazırlanması için molalar verilir. Bu nedenle maçın başından sonuna kadar geçen gerçek süre 60 dakikadan daha fazladır.

Buz hokeyinde kaç periyot var?

Buz hokeyinde normal sürede 3 periyot oynanır:



periyot: 20 dakika



periyot: 20 dakika


periyot: 20 dakika

Her periyotta oyun saati ayrı olarak tutulur ve düdükle birlikte süre durdurulabilir.

Buz hokeyinde periyot arası kaç dakika?

Periyotlar arasında takımların dinlenmesi ve buzun yeniden hazırlanması için ara verilir. IIHF organizasyonlarında periyot aralarının süresi organizasyon kurallarına göre belirlenebilir.

Bu aralarda oyuncular soyunma odasına giderken buz yüzeyi de yeniden kullanıma hazırlanır.

Buz hokeyinde uzatma kaç dakika?

Normal sürenin sonunda skor eşitse, uzatma kuralları turnuvaya ve lige göre değişebilir. Bazı organizasyonlarda normal sezon maçlarında 5 dakikalık uzatma uygulanırken, playoff karşılaşmalarında daha uzun veya farklı uzatma formatları kullanılabilir.

Uzatma sonunda da eşitlik varsa bazı organizasyonlarda penaltı atışlarıyla kazanan belirlenir.

NHL'de buz hokeyi maçı kaç dakika?

NHL'de de normal oyun süresi 3 periyot ve toplam 60 dakikadır. Her periyot 20 dakika sürer.

NHL'de normal sezon ve playoff karşılaşmalarında uzatma kuralları birbirinden farklıdır. Bu nedenle eşitlikle tamamlanan bir maçın nasıl sonuçlandırılacağı organizasyonun kurallarına bağlıdır.

Buz hokeyi maçının süresi neden 60 dakikadan uzun?

Buz hokeyinde oyun saati sürekli ilerlemez. Hakemin düdüğüyle oyun durduğunda saat de durur. Gol, faul, ofsayt, sakatlık, disk dışarı çıkması ve diğer oyun duraklamaları maçın gerçek süresini uzatır.

Bu nedenle 60 dakikalık normal oyun süresi, karşılaşmanın toplam izlenme süresi anlamına gelmez.

Sonuç: Buz hokeyinde bir periyot kaç dakika?

Buz hokeyinde bir periyot 20 dakika sürer. Normal bir maç 3 periyottan oluşur ve toplam 60 dakikalık oyun süresi vardır. Eşitlik halinde ise uygulanacak uzatma ve penaltı atışları, organizasyonun kurallarına göre değişebilir.

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