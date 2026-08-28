skrimde sporcular maske, koruyucu kıyafet ve özel ekipmanlar kullanır. Karşılaşmaların güvenli şekilde yapılabilmesi için belirli kurallar uygulanır.

Eskrim branşları nelerdir?

Eskrimde kullanılan silah türüne göre üç farklı branş bulunur:

Flöre

Flörede yalnızca rakibin gövde bölgesi hedef kabul edilir. Geçerli vuruşun silahın ucuyla yapılması gerekir.

Flörede saldırı hakkı ve savunma-sonrası saldırı kuralları önemli bir yere sahiptir.

Epe

Epede rakibin tüm vücudu hedef bölgedir. El, kol, bacak ve maske dahil olmak üzere vücudun herhangi bir bölümüne yapılan geçerli dokunuş puan kazandırabilir.

Epe, flöre ve kılıçtan farklı olarak aynı anda yapılan geçerli vuruşlarda her iki sporcunun da puan alabilmesine izin verir.

Kılıç

Kılıçta hedef bölge belden yukarısıdır. Vuruşlar yalnızca silahın ucuyla değil, kesici kenarıyla da yapılabilir.

Kılıç müsabakaları genellikle yüksek hız ve sık saldırı değişimleriyle dikkat çeker.

Eskrimde puanlama nasıl yapılır?

Eskrimde puan, rakibe kurallara uygun şekilde dokunulmasıyla kazanılır. Elektronik skor sistemi, silahın rakibe temasını algılayarak hakeme yardımcı olur.

Ancak geçerli vuruşun belirlenmesinde kullanılan silaha göre farklı kurallar vardır. Özellikle flöre ve kılıçta öncelik (right of way) kuralları uygulanır.

Eskrim maçı kaç sayı üzerinden oynanır?

Bireysel eskrim müsabakalarında karşılaşmalar genellikle 15 puana ulaşan sporcunun galibiyetiyle tamamlanır. Karşılaşmanın süresi ve periyot yapısı ise müsabakanın aşamasına göre değişebilir.

Takım müsabakalarında ise sporcular sırayla piste çıkar ve takımın toplam skoru üzerinden mücadele edilir.

Eskrimde temel kurallar nelerdir?

Eskrimde sporcuların belirlenen pist üzerinde mücadele etmesi gerekir. Geçerli bir dokunuşun kullanılan silahın ve hedef bölgenin kurallarına uygun olması gerekir.

Sporcuların koruyucu ekipman kullanması zorunludur. Hakem, kurallara aykırı hareketleri değerlendirebilir ve gerektiğinde kart veya başka yaptırımlar uygulayabilir.

Eskrim pisti nedir?

Eskrim müsabakaları, pist (piste) adı verilen özel bir alanda yapılır. Pist, sporcuların ileri ve geri hareket ederek mücadele ettiği uzun ve dar bir yüzeydir.

Sporcu pistin sonuna ulaştığında belirlenen sınır kuralları devreye girer. Elektronik sistem sayesinde pist ve vuruş kayıtları da takip edilebilir.

Eskrimde hangi ekipmanlar kullanılır?

Eskrimcilerin kullandığı temel ekipmanlar arasında;

Maske

Koruyucu ceket

Eldiven

Diz altına kadar uzanan özel pantolon

Eskrim ayakkabısı

Kullanılan branşa uygun silah

Elektronik skor sistemi

bulunur.

Bu ekipmanlar sporcuların güvenliğini sağlamak ve geçerli vuruşları doğru şekilde tespit etmek amacıyla kullanılır.

Eskrimde saldırı ve savunma nasıl yapılır?

Eskrimde sporcular yalnızca fiziksel güçle değil, mesafe, zamanlama ve stratejiyle mücadele eder. Saldırı yapan sporcu rakibine dokunmaya çalışırken savunmadaki sporcu parry adı verilen savunma hareketleriyle saldırıyı durdurabilir.

Savunmanın ardından yapılan karşı saldırı, eskrimde önemli tekniklerden biridir.

Sonuç: Eskrim nedir?

Eskrim, sporcuların flöre, epe veya kılıç kullanarak rakibine kurallara uygun şekilde dokunmaya çalıştığı bir dövüş sporudur. Üç temel branşı bulunan eskrimde hedef bölgeler ve puanlama kuralları kullanılan silaha göre değişir. Hız, refleks, teknik, mesafe kontrolü ve strateji başarılı bir eskrimci için büyük önem taşır.