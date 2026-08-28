Puanlar yalnýzca ana yarýþlardan deðil, sprint yarýþlarýndan da kazanýlabilir.

Formula 1 yarýþlarýnda kaç puan verilir?

Grand Prix yarýþýný ilk 10 sýrada tamamlayan sürücülere puan verilir. Güncel puanlama sisteminde daðýlým þöyledir:

Sýra Puan

1. 25

2. 18

3. 15

4. 12

5. 10

6. 8

7. 6

8. 4

9. 2

10. 1

Bir sürücünün yarýþta 10. sýrada bitirmesi 1 puan kazanmasý anlamýna gelir. 11. ve daha sonraki sýralardaki sürücülere ise normal yarýþ sonucundan puan verilmez.

Formula 1 Sprint puanlarý nasýl verilir?

Sprint yarýþlarýnda ilk 8 sürücü puan kazanýr. Puan daðýlýmý þu þekildedir:

Sýra Sprint puaný

1. 8

2. 7

3. 6

4. 5

5. 4

6. 3

7. 2

8. 1

Sprint yarýþýndan alýnan puanlar, sürücünün ve takýmýn sezon toplamýna eklenir.

En hýzlý tur puan kazandýrýyor mu?

Hayýr. Formula 1'de 2025 sezonundan itibaren en hýzlý tur için verilen ekstra 1 puan kaldýrýldý. Dolayýsýyla bir sürücü yarýþýn en hýzlý turunu atsa bile bunun için ayrýca puan kazanamýyor.

Formula 1'de takýmlar nasýl puan kazanýr?

Bir takýmýn puaný, yarýþlarda ve sprintlerde mücadele eden iki sürücüsünün kazandýðý puanlarýn toplamýndan oluþur.

Örneðin bir Grand Prix'de takýmýn sürücülerinden biri 25, diðeri 10 puan kazanýrsa takým hanesine 35 puan yazýlýr.

Formula 1'de puan eþitliði nasýl çözülür?

Sezon sonunda iki sürücünün veya takýmýn puanlarý eþitse, þampiyonluk sýralamasýný belirlemek için yarýþ galibiyetleri ve ardýndan elde edilen diðer dereceler dikkate alýnýr.

Bu nedenle yalnýzca toplam puan deðil, sürücünün sezon boyunca elde ettiði dereceler de önem taþýr.

Formula 1'de yarýþ tamamlanmazsa puan nasýl verilir?

Yarýþýn belirli bir bölümünün tamamlanamamasý durumunda puanlama sistemi yarýþýn ne kadarýnýn gerçekleþtirildiðine baðlý olarak deðiþebilir. Kýsaltýlmýþ yarýþlarda tam puan yerine belirli oranlarda puan daðýtýlabilir.

Bu nedenle yarýþýn erken sona ermesi halinde standart 25-18-15 puan sistemi her zaman uygulanmayabilir.

Formula 1'de þampiyon nasýl belirlenir?

Sezon boyunca Grand Prix ve sprint yarýþlarýndan puan toplayan sürücüler arasýnda en yüksek toplam puana ulaþan isim Dünya Sürücüler Þampiyonu olur.

Takýmlarýn þampiyonluðu ise iki sürücünün kazandýðý puanlarýn toplamýna göre belirlenir. Böylece hem bireysel sürücüler hem de takýmlar sezon boyunca puan mücadelesi verir.

Sonuç: Formula 1 puanlama sistemi nasýl iþler?

Formula 1'de ana yarýþlarda ilk 10 sürücü, sprint yarýþlarýnda ise ilk 8 sürücü puan kazanýr. Grand Prix galibiyeti 25, ikinci sýra 18 ve üçüncü sýra 15 puan deðerindedir. Sprint yarýþýný kazanan sürücü ise 8 puan alýr. Sezon sonunda en fazla puaný toplayan sürücü ve takým þampiyon olur.