Turnikede amaç, topu potaya mümkün olduğunca yakından ve kontrollü şekilde bırakarak sayı kazanmaktır. Doğru uygulandığında basketboldaki en etkili ve temel hücum hareketlerinden biridir.

Turnike nasıl yapılır?

Klasik turnikede oyuncu top sürerek potaya yaklaşır ve belirli adımlama düzenini takip eder. Sağ taraftan yapılan turnikede genellikle sağ-sol adımları kullanılır ve top sol ayaktan sonra yukarı kaldırılarak potaya bırakılır.

Sol taraftan yapılan turnikede ise adımlar ters yönde uygulanır. Oyuncu sol-sağ adımları sonrasında sıçrayarak topu potaya bırakır.

Turnike sırasında top doğrudan potaya atılabileceği gibi panyaya çarptırılarak da sayı yapılabilir.

Turnike çeşitleri nelerdir?

Basketbolda oyun durumuna ve oyuncunun potaya yaklaşma şekline göre farklı turnike çeşitleri kullanılabilir.

Sağ turnike

Oyuncunun potanın sağ tarafından yaptığı turnikedir. Genellikle sağ el kullanılır ve oyuncu sağ-sol adımlarıyla potaya yaklaşır.

Sol turnike

Potanın sol tarafından yapılan turnikedir. Oyuncu çoğunlukla sol elini kullanarak topu potaya bırakır.

Ters turnike

Oyuncunun potanın altından geçerek topu savunmacının ulaşmasını zorlaştıracak şekilde diğer taraftan potaya bırakmasıdır. Özellikle savunmacının baskısı altında etkili olabilir.

Eurostep turnike

Oyuncunun potaya yaklaşırken yönünü değiştirerek savunmacıyı yanıltması ve ardından turnike yapmasıdır. Eurostep, özellikle bire bir hücumlarda savunmacıyı geçmek için kullanılan etkili hareketlerden biridir.

Floater

Oyuncunun potaya tam olarak yaklaşmadan, savunmacının üzerinden yumuşak bir yay çizerek topu potaya göndermesidir. Uzun savunmacıların bulunduğu durumlarda tercih edilebilir.

Turnikede kaç adım atılır?

Turnikede topun kontrolü sağlandıktan sonra oyuncunun kurallara uygun şekilde iki adım atmasına izin verilir. İki adımın ardından oyuncunun sıçrayarak topu potaya bırakması gerekir.

Kurallara aykırı şekilde fazladan adım atılması yürüme (steps) ihlali olarak değerlendirilir.

Turnike neden önemlidir?

Turnike, potaya yakın mesafeden yüksek isabet oranıyla sayı üretme imkânı sağladığı için basketbolda temel hücum becerilerinden biridir. Özellikle hızlı hücumlarda ve rakip savunmanın dengesi bozulduğunda sık kullanılır.

Oyuncuların her iki eliyle turnike yapabilmesi, savunma karşısında daha fazla hücum seçeneğine sahip olmalarını sağlar.

Turnike çalışırken nelere dikkat edilir?

Turnike öğrenirken öncelikle adım sırasının doğru yapılması ve topun kontrol edilmesi önemlidir. Oyuncunun potaya yaklaşırken hızını dengeli şekilde ayarlaması ve sıçrama sırasında topu kontrollü bırakması gerekir.

Her iki taraftan turnike çalışmak, oyuncunun farklı oyun pozisyonlarında hareketi daha etkili kullanmasına yardımcı olur.

Sonuç: Basketbolda Turnike Nedir?

Turnike, basketbolda potaya yakın mesafeden yapılan temel sayı bulma hareketlerinden biridir. Oyuncu top sürerek potaya yaklaşır, kurallara uygun iki adımın ardından sıçrayarak topu potaya bırakır. Sağ, sol, ters turnike ve Eurostep gibi farklı uygulamaları bulunur.