Haber Tarihi: 01 Temmuz 2026 11:51 - Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2026 11:51

GTA 6 Çıktı mı? Grand Theft Auto VI Yayımlandı mı, Ne Zaman Çıkacak?

Dünyanın en çok beklenen video oyunlarından biri olan Grand Theft Auto VI (GTA 6) ile ilgili gelişmeler oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor. "GTA 6 çıktı mı?" sorusu, özellikle oyunun çıkış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

GTA 6 Çıktı mı? Grand Theft Auto VI Yayımlandı mı, Ne Zaman Çıkacak?
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Oyunun geliştiricisi Rockstar Games, GTA 6'nın 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformları için piyasaya sürüleceğini duyurdu.
PC sürümüyle ilgili ise henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı.

GTA 6 neden ertelendi?

Rockstar Games, oyunun geliştirme sürecini tamamlamak ve oyunculara beklenen kaliteyi sunabilmek amacıyla çıkış tarihini daha önce planlanan 2025 yılından 26 Mayıs 2026 tarihine ertelediğini açıkladı.

Şirket, ek geliştirme süresinin oyunun kalitesini artırmak için gerekli olduğunu belirtti.

GTA 6 hangi platformlarda oynanabilecek?

İlk etapta GTA 6'nın şu platformlarda yayımlanması planlanıyor:

PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S


PC sürümüyle ilgili resmi bir tarih henüz paylaşılmış değil.

GTA 6 ön siparişe açıldı mı?

Rockstar Games'in ön sipariş sürecine ilişkin duyuruları, oyunun resmi internet sitesi ve yetkili dijital mağazalar üzerinden takip edilebiliyor. Ön sipariş tarihleri ve sürüm seçenekleri resmi açıklamalarla netlik kazanıyor.

Sonuç: GTA 6 Çıktı mı?

Hayır, GTA 6 henüz yayımlanmadı. Rockstar Games'in açıkladığı takvime göre oyun, 26 Mayıs 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için oyuncularla buluşacak.

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