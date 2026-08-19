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Richarlison, Galatasaray'ı bekliyor

Tottenham forması giyen Brezilyalı hücum oyuncusu Richarlison, Galatasaray'a önerildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 11:39
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Richarlison, Galatasaray'ı bekliyor
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Tottenham'dan Richarlison oldu. Tottenham forması giyen Brezilyalı futbolcu, Galatasaray'a önerildi.

GALATASARAY'I BEKLİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Brezilyalı futbolcu için şu ana kadar bir adım atmadı. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak bakan 29 yaşındaki deneyimli hücum oyuncusu, sarı-kırmızılılardan gelecek haberi bekliyor.

EVERTON DA İSTİYOR

Richarlison ile eski takımı Everton da ilgileniyor. İngiliz ekibi, Richarlison'un transferi için önemli mesafe aldı.

Tottenham'da geçen sezon 43 maçta süre bulan Richarlison, 12 gol attı ve 5 asist yaptı.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

İngiliz ekibi Tottenham ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcunun, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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