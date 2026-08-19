Beşiktaş'ta Milot Rashica planı!

Beşiktaş'ın yeni bir sağ kanat transferi gerçekleştirmesi halinde bu bölgede üç yabancısı olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vaclav Cerny'den memnun olan siyah-beyazlılar bu durumda Milot Rashica ile büyük olasılıkla vedalaşacak.
TRANSFER YAPILIRSA YOLLAR AYRILACAK
Sağ kanat transferi yapılırsa sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki Kosovalı futbolcunun makul bir bonservisle elden çıkarılacağı ifade edildi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 119 maçta 13 gol, 25 asiste imza atan Rashica üç yıl önce 5 milyon 250 bin euro bonservisle Norwich City'den transfer edilmişti.
TRANSFER YAPILIRSA YOLLAR AYRILACAK
Sağ kanat transferi yapılırsa sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki Kosovalı futbolcunun makul bir bonservisle elden çıkarılacağı ifade edildi.
Beşiktaş formasıyla çıktığı 119 maçta 13 gol, 25 asiste imza atan Rashica üç yıl önce 5 milyon 250 bin euro bonservisle Norwich City'den transfer edilmişti.