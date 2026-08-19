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Beşiktaş'ta Milot Rashica planı!

Beşiktaş, sağ kanada transfer yapması halinde Milot Rashica ile yollarını ayırmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 19 Ağustos 2026 09:12
Haber: Milliyet, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Milot Rashica planı!
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TRANSFER YAPILIRSA YOLLAR AYRILACAK

Sağ kanat transferi yapılırsa sözleşmesi sezon sonu bitecek 30 yaşındaki Kosovalı futbolcunun makul bir bonservisle elden çıkarılacağı ifade edildi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 119 maçta 13 gol, 25 asiste imza atan Rashica üç yıl önce 5 milyon 250 bin euro bonservisle Norwich City'den transfer edilmişti.



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