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MHK için favori isim Sürhat Müniroğlu

Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğu için Sürhat Müniroğlu favori gösteriliyor. Daha önce 20 yıl hakemlik geçmişi bulunan Müniroğlu'nun ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 11:10
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
MHK için favori isim Sürhat Müniroğlu
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Fubolu sarsan gelişmeler ışığında tutuklamalar nedeniyle MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, önceki gün istifasını TFF'ye sunarak görevini bıraktığını açıklamıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçlar öncesinde herkes yapılacak hakem atamalarını merakla beklerken, TFF'de yeni bir görevlendirme yapılacak. Ferhat Gündoğdu'dan boşalan MHK başkanlığı için Sürhat Müniroğlu'nun ismi ön plana çıkıyor.

20 YIL HAKEMLİK YAPTI

Eski FIFA yardımcı hakemi ve akademisyen Prof. Dr. Sürhat Müniroğlu 20 yıl boyunca hakemlik yaptı.

Müniroğlu, 1983-2003 yılları arasında görev yaparken, 8 sene FIFA yardımcı hakemi olarak çalıştı. 2005 yılında TFF'de daha önce MHK yedek üyeliği ve ulusal eğitimcilik görevlerini üstlenen Müniroğlu, 2007-2008 ve 2022-2023 sezonlarında MHK'de asıl üye olarak görev yaptı.

2009-2011 yılları arasında TFF'de Hakem İşleri Müdürü olarak çalışan Müniroğlu, 2017-2019 döneminde Ankara İl Hakem Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

PLASE KAMİL ABİTOĞLU

Sürhat Müniroğlu'nun yanı sıra Mustafa Kamil Abitoğlu'nun ismi de bu görev için anılıyor. 

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