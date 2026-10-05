Kerem Aktürkoğlu için tanıdık başlangıç!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, bu sezon da gol yollarında istediği başlangıcı yapamadı.
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı senaryonun benzerini bu sezon da tekrarlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan 5 haftada henüz gol sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz sezon da lige gol atmakta zorlanan Kerem, ilk 5 maçını 1 asistle tamamlamış ve gol atamamıştı.
GEÇEN SEZON 8. HAFTADA GOLÜ BULDU
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligdeki ilk golünü 8. haftada kaydetmişti. Aktürkoğlu, bu sezon da ilk 5 haftayı golsüz tamamlayarak geçen yılki performansına benzer bir tablo ortaya koydu.
ASİSTLERİYLE KATKI VERİYOR
Kerem Aktürkoğlu, gol atamasa da takımına asistleriyle katkı vermeyi sürdürüyor. Başarılı futbolcunun bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta 2 asisti bulunuyor.
Avrupa karşılaşmaları da hesaba katıldığında ise milli oyuncu, toplam 11 maçta sahaya çıktı ve 3 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezonun başında da benzer bir süreç yaşayan Kerem'in, bu kez gol orucunu ne zaman bozacağı merak konusu oldu. Milli futbolcu, ilerleyen haftalarda skor katkısını artırarak takımının hücum gücüne daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon yaşadığı senaryonun benzerini bu sezon da tekrarlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki oyuncu, ligde geride kalan 5 haftada henüz gol sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz sezon da lige gol atmakta zorlanan Kerem, ilk 5 maçını 1 asistle tamamlamış ve gol atamamıştı.
GEÇEN SEZON 8. HAFTADA GOLÜ BULDU
Milli futbolcu, geçtiğimiz sezon ligdeki ilk golünü 8. haftada kaydetmişti. Aktürkoğlu, bu sezon da ilk 5 haftayı golsüz tamamlayarak geçen yılki performansına benzer bir tablo ortaya koydu.
ASİSTLERİYLE KATKI VERİYOR
Kerem Aktürkoğlu, gol atamasa da takımına asistleriyle katkı vermeyi sürdürüyor. Başarılı futbolcunun bu sezon ligde forma giydiği 5 maçta 2 asisti bulunuyor.
Avrupa karşılaşmaları da hesaba katıldığında ise milli oyuncu, toplam 11 maçta sahaya çıktı ve 3 asistlik katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezonun başında da benzer bir süreç yaşayan Kerem'in, bu kez gol orucunu ne zaman bozacağı merak konusu oldu. Milli futbolcu, ilerleyen haftalarda skor katkısını artırarak takımının hücum gücüne daha fazla katkı sunmayı hedefliyor.