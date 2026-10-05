Antonio Conte: 'Kante'den öyle emindim ki!'

Son olarak Napoli'yi çalıştıran İtalyan teknik adam Antonio Conte, geçmişteki tecrübelerini ve gelecekteki planlarını The Athletic'e anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Conte, sürekli kazanan bir teknik direktör. Takımınızın bir şampiyonluk kutlaması yapacağına dair garantiye en yakın isimlerden biri. Ancak burada, kaybetmenin hafızaları nasıl sildiğini anlattı.
"Dünya Kupası ikincilik madalyam olduğunu biliyor musun? Finali Brezilya'nın kazandığını hatırlıyorsun. İtalya'nın penaltılarla kaybettiğini değil. Roby Baggio ve Franco Baresi'nin olduğu bir İtalya takımından bahsediyoruz. O maçı kazansaydık, dünya şampiyonu olarak tanınacaktım.
EURO 2000'de finali Fransa'ya karşı altın golle kaybettik. Bunu kim hatırlıyor?
Sinir bozucu ama gerçek bu. İkinci olanı hatırlamıyorsunuz. Juventus'ta Ajax'a karşı penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ama üç final daha kaybettim."
"HER ZAMAN, BİR SONRAKİ SEFER OLMAZ"
Conte, "Bu yüzden oyuncularımla konuşurken, iş gerçekten meselenin özüne geldiğinde, çoğu zaman böylesine güçlü bir rekabet duygusu taşıyorum ve bunu oyuncularıma da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum. Çok kazandım ama çok da kaybettim. Hem de çok. Ve kaybettiğinizde... Oyuncularımın gerçekten anlamasını istediğim bir şey bu, çünkü ben bunu bizzat yaşadım... Bir Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi finalini kaybedip ardından tatile gittiğinizde, bir sonraki seferin olacağını düşünebilirsiniz. Ama her zaman bir sonraki sefer olmaz. Fırsatınız budur." ifadelerini kullandı.
"BAŞARI GÖKTEN DÜŞMEZ"
Conte'nin Chelsea ile ilk denemesinde Premier Lig'i kazandığı 2016-17 sezonunun üzerinden 10 yıl geçti. O dönemde hiç kimse bunun Chelsea'nin bugüne kadarki son lig şampiyonluğu olacağını düşünmüyordu.
"Sorun da bu. Bu yüzden çok çalışmak önemli. Kazanmak kolay değil; 'fatica' gerekiyor."
Yalnızca emek değil. Kan, ter ve gözyaşı.
"Bazıları başarının gökten düşüp kucağınıza konduğunu düşünüyor. Ama gidip onu almanız gerekiyor. Oturup hakkında konuşmak, başarıyı getirmiyor."
Chelsea o sezon 38 lig maçının 30'unu kazandı. Tek bir Premier Lig sezonundaki galibiyet serisi rekorunu o dönem için 13 maçla egale etti ve 93 puan topladı. Bu, Jose Mourinho'nun Stamford Bridge'deki ilk şampiyon takımının 2004-05'te ulaştığı 95 puandan sonra, o sezona kadar görülen en yüksek puandı.
Conte, Chelsea'yi 2017'de şampiyonluğa taşıdı. Londra ekibi o tarihten beri ligi kazanamadı.
Üstelik Conte, İngiltere'ye Pep Guardiola ile aynı yaz gelmişti. Manchester United'ın Mourinho'yu göreve getirdiği ve birkaç yıl önce Conte yönetimindeki Juventus'ta potansiyelini ortaya çıkaran Paul Pogba için dünya transfer rekorunu kırdığı dönemdi. Liverpool'da Jürgen Klopp dönemi ise dokuz aydır devam ediyordu.
"Favori olmadığımız hâlde kazandığımız bir Premier Lig şampiyonluğuydu" diye hatırlattı Conte.
Takım önceki sezonu 10. bitirmiş, Mourinho aralık ayında görevden alınmıştı. Elbette zamana ihtiyacı olacağı düşünülüyordu. Premier Lig'de her teknik direktörün zamana ihtiyacı vardı. Conte hariç.
"CHELSEA BANA KANTE'Yİ 10 KEZ SORDU"
"Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz'i, Marcos Alonso'yu ve N'Golo Kante'yi aldık. Kulüp, Kante'den emin olup olmadığımı bana 10 kez sordu. Tipik bir Chelsea oyuncusu değildi: Uzun boylu ve yakışıklı değildi. Onu gördüğünüzde... Açıkçası ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda biraz şüpheye düşmüştüm.
Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna o kadar emindim ki..."
Eylül sonunda Arsenal deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Conte bazı değişiklikler yaptı. Üçlü savunmaya geçti, kanat oyuncusu Victor Moses'ı kanat bekine dönüştürdü ve Chelsea bir daha geriye bakmadı. O takımın oyun kurucusu, bugün Serie A ekibi Como'yu çalıştıran Cesc Fabregas, The Athletic'e Conte'nin kendisini "bambaşka bir canavara dönüştürdüğünü" söylemişti.
TOTTENHAM'DA YAŞANANLAR
Birkaç yıl sonra Conte, Londra'nın diğer tarafında Tottenham'da da aynı dönüşümü yaratmaya çalıştı.
Başlangıçta teklifi reddetmişti; ilk içgüdüleri doğruydu. Ancak ısrarlar devam etti. Yazın göreve getirilen Nuno Espirito Santo, Kasım 2021'de gönderilince Conte, kendi sağduyusuna rağmen sezon öncesi hazırlık dönemi ya da transfer penceresi olmadan işi kabul etti.
"Tottenham'a işleri biraz değiştirme hedefiyle gittim. Bunda Paratici'nin orada olmasının da payı vardı. Geldiğimde dokuzuncuydular. Arsenal'i geçerek dördüncü bitirdik."
Conte'nin göreve gelmesinden sonraki altı ay boyunca Tottenham, zirvedeki takımların ardından en iyi ekipti. Yalnızca o döneme damga vuran takımlar önlerindeydi. Buna rağmen üst üste dört şampiyonluğunun ikincisine ilerleyen Manchester City'yi deplasmanda 3-2 yendiler, sezonu ikinci bitirecek Liverpool ile Anfield'da 1-1 berabere kaldılar ve son haftalarda Mikel Arteta'nın Arsenal'ini 3-0 mağlup ederek rakiplerine moral açısından ağır bir darbe vurdular. Arsenal, ertesi pazartesi Newcastle karşısında çöktü. Tottenham ise Mauricio Pochettino'nun 2019 sonunda gönderilmesinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. O tarihten sonra lig sıralaması üzerinden bir daha bu turnuvaya dönemediler.
Conte, Tottenham'ın bugün İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi için yaptığı gibi transfer piyasasında büyük harcamalar yapmasını beklemiyordu. Yaygın kanının aksine, kulüplerden sırf harcamış olmak için para harcamalarını istemiyor. Yalnızca parayı doğru kullanmalarını istiyor. 2022 yazında Tottenham, hem ucuza kaçtı hem de kaynaklarını boşa harcadı. Ivan Perisic, 33 yaşında bedelsiz geldi. Büyük paralar ise Conte'nin "sıradan" olarak nitelediği oyunculara, örneğin dört yıl sonra bile kulübün başını ağrıtmaya devam eden Richarlison'a harcandı.
Conte, Tottenham'da hiçbir zaman tam bir sezon geçiremedi. İkinci yılında Paratici ceza aldı, A takım kondisyoneri Gian Piero Ventrone hayatını kaybetti ve kendisi de hastalandı. Conte ayrıca kulüple uyumsuz olduğunu fark etti.
"Kazanamadığımızı ya da bir maçta berabere kaldığımızı hatırlıyorum. Daniel Levy'ye mesaj gönderdim. Bana, 'Endişelenme, bir sonrakini kazanırız' diye cevap verdi."
Bu, destek vermek amacıyla söylenmişti. Ama Conte için çok şey ifade ediyordu.
"'Ne oluyor...?' Ona sürekli, 'Bak!' diyordum."
Bu yaklaşım, puan kaybetmenin önemsiz olmasa bile tolere edilebilir olduğu izlenimini bırakıyordu. Oyuncular da bilinçaltında bunu hissediyordu. Balık baştan kokardı.
"Futbolcular her zaman en kolay seçenekleri tercih eder. Onları iyi hissettiren ve daha az çaba gerektiren seçenekleri." dedi Conte.
Mart ayında Conte, Tottenham'daki oyuncuları ve kulüp kültürünü açıkça eleştirmek zorunda olduğunu hissetti. Bu, takımın teknik direktörü olarak son basın toplantısı oldu. Tottenham, küme düşecek Southampton karşısında bitime 16 dakika kala sahip olduğu 3-1'lik üstünlüğü koruyamamış ve berabere kalmıştı. Conte'nin konuşması, özellikle Tottenham'ın tamamlanan son iki sezonda küme düşme hattıyla tehlikeli biçimde yakınlaşması sırasında defalarca yeniden gündeme geldi.
"Beni çıldırtan şey, etrafımdaki insanların 'Tottenham hiçbir zaman bir şey kazanamayacak' dediğini duymaktı. Onların kaybeden olduğunu söylüyorlardı."
Conte'ye göre kulüple ilişkili herkesin bunu, hayal edilebilecek en ağır hakaret olarak kabul etmesi gerekiyordu.
"Ben oradayken Tottenham ile dalga geçiliyordu. Hala dalga geçiliyor. Şimdi bile. Arsenal, bu milli aradan önceki son maçında Brighton'a 3-0 kaybetti ve insanlar 'Arsenal, Tottenham'a dönüştü' diye şaka yapıyordu. Anlıyor musun? İnan bana, bu beni çok rahatsız ediyordu."
JUVENTUS, INTER VE NAPOLI'DEKİ BAŞARILAR
Tottenham, Atalanta ile birlikte Conte'nin son 20 yıllık kariyerindeki istisnalardan biri. Diğer bütün kulüplerde başarı getirdi. Önce Bari ve Siena'yı Serie A'ya çıkardı. İki kulüp de o zamandan beri İtalya'nın en üst ligine geri dönemedi. Ardından Juventus'u, büyük ölçüde bedelsiz transferlerden yararlanarak, yaklaşık 10 yıl sonra — ya da Calciopoli sonrasında — ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve eski büyüklüğüne kavuşturdu. Önceki sezonu yedinci bitiren Juventus, Conte'nin görevdeki ilk yılında beklenmedik biçimde namağlup kaldı. Son yılında ise 102 puan topladı.
"Kan tükür, çim ye" anlayışını yerleştirerek benzeri görülmemiş bir hâkimiyetin temelini attı. Juventus'un dokuz yıllık şampiyonluk serisi ancak Conte'nin Inter'in başına geçmesiyle sona erdi. Inter de sonrasında 2020'li yılların İtalya'daki önde gelen takımına dönüştü.
2024-25 sezonunda Napoli'de, Chelsea'de yaptığı dönüşümün aynısını tekrarladı. İlk yazında Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin ayrılmasına, ocak ayında da Khvicha Kvaratskhelia'nın Paris Saint-Germain'e satılmasına rağmen, önceki sezonu orta sıralarda bitiren takımı tek hamlede şampiyona dönüştürdü.
Conte'nin geçen sezon sonunda ayrılmasının nedeni, herkesle sorun yaşayan kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile bir anlaşmazlık değildi. Aksine, birlikte bir basın toplantısı düzenlediler ve De Laurentiis kendisine "iki harika yıl" için teşekkür etti. De Laurentiis, çok ağır sakatlık krizi yaşanmasaydı Conte'nin Napoli'yi üst üste iki şampiyonluğa taşıyan ilk teknik direktör olacağına emindi.
Conte ise alçakgönüllülükle buna karşı çıktı. "Katılmıyorum. Inter kazanmayı hak etti" dedi.
"Harika bir takımlar ve bir Şampiyonlar Ligi finalinin ardından geliyorlardı. Üstelik kadrolarını da güçlendirmişlerdi."
Geçmişe baktığında Conte, Napoli dönemini sevgiyle anlatıyor:
"Harika bir deneyimdi. Çok enerji gerektirdi ve kolay değildi. Napoli, Roma ya da Lazio için Inter, Juventus ve Milan'a karşı mücadele etmek hiç de kolay değil. Bu yüzden çok enerji harcadım. Şimdi yalnızca gelişmeleri takip ettiğim bir aşamadayım. Çalışmadığım sakin dönemlerin güzel tarafı, oturup maçları izleyebilmek, yeni yaklaşımları inceleyebilmek ve futboldaki gelişmeleri kendi fikirlerinize uyarlamaya çalışırken daha sakin ve soğukkanlı olabilmek."
"FUTBOL SÜREKLİ GELİŞİYOR"
Conte kadar tek bir sistemle özdeşleştirilen çok az teknik direktör vardır. 15 yıl önce Juventus'un başına geçtiğinde basın, onu yalnızca tek bir şekilde oynatmayı bilen bir teknik adam olarak görüyordu. Aklınıza 3-5-2 geliyor, değil mi? Oysa Conte'nin Bari ve Siena'daki ilk başarıları 4-2-4 ile gelmişti. Napoli'de şampiyon olduğu sezonda bu iki düzen arasında geçiş yaptı. İkinci sezonunda ise oyuncular arasındaki ilişkilere dayalı oyun gibi yeni anlayışlar denedi.
Bunun nedeni basitti. Conte; Kevin De Bruyne, ligin son sezonunun en değerli oyuncusu Scott McTominay, Andre-Frank Zambo Anguissa ve Stanislav Lobotka'dan birini takımın dışında bırakmak istemiyordu. Bu nedenle hepsini kapsayacak bir yaklaşım üzerinde çalıştı. Ancak sakatlık krizinin büyüklüğü onu değişiklik yapmaya ve zorunluluktan avantaj üretmeye itti. Napoli'yi rekabetçi tutabilmek için her türlü dizilişi denedi.
Her şeye rağmen bir kupa kazanmayı başardılar: Serie A ve İtalya Kupası'nın önceki sezon şampiyonları ile ikincilerinin katıldığı, sezon ortasında düzenlenen dört takımlı Süper Kupa'yı. Ligi de Inter'in arkasında ikinci bitirdiler.
Peki şimdi etrafına bakacak zamanı olduğuna göre, en çok ne dikkatini çekiyor?
"Futbol sürekli gelişiyor ve biz de zamana ayak uydurmak zorundayız.
Bugün herkes daha cesur. Geçmişte City ya da Liverpool ile karşılaştığınızda kalite farkı çok büyüktü. Bu yüzden orta blokta bekler ve inisiyatifi onlara bırakırdınız. Artık böyle olmuyor."
Geçen sezonun iki Şampiyonlar Ligi finalistine büyük hayranlık duyuyor. Arteta ve Luis Enrique'de her şeye "evet" diyen isimler görmüyor. Kendi kimliklerini korurken Arsenal ve PSG'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden, kulüplerine bağlı teknik adamlar görüyor.
"Bir yön, bir vizyon var. Arteta, Klopp ve Guardiola'nın yaptığı gibi yönü belirliyor. Bana göre teknik direktör merkezde olmalı; önemli olmalı. Memnun değilseniz onu gönderirsiniz. Teknik direktör yönü ve vizyonu ortaya koymalı. Kendi futbol felsefesi var. İki farklı vizyonunuz olamaz; kulüp bir tarafta, teknik direktör diğer tarafta... Bu iki vizyon örtüşür ve doğru dengeyi bulabilirseniz ilerlersiniz.
Como'ya bakın. Cesc'in konularda söz hakkı var. PSG, Mbappe, Messi ve Neymar ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Dünyanın en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Ama denge ve uyum olması gerektiğini anlıyorsunuz. En iyi oyuncuları bir takıma doldurup kazanmayı bekleyemezsiniz. İşler böyle yürümüyor.
Luis Enrique harika işler başardı ama kulübün yaptıkları da belirleyiciydi. Önceki yıllarda yapmadıkları bir şeyi yaptılar ve teknik direktöre destek verdiler. Nasser Al Khelaifi zaten hep oradaydı. Luis Campos da daha önce oradaydı. Luis Enrique geldi ve 'Ben bunu yapmak istiyorum' dedi. Onlar da bu vizyonu benimsedi. Belki daha önce de böyle bir vizyonları vardı ama bunu uygulama kararlılıkları yoktu. Bana göre Luis Enrique olağanüstü bir şey başardı.
PSG'nin kendi liderliğini takip etmesini sağladı. PSG daha önce bunu yapmamıştı."
BARCELONA ALTYAPISINA HAYRANLIK
Conte, Arsenal ve PSG'nin yeni nesli yetiştirmek veya bu oyunculara yatırım yapmak için yaptıklarını da beğeniyor.
Yalnızca hemen kazanmayı sağlayacak oyuncular isteyen bir teknik adam olarak kalıplaştırılsa da, henüz genç yaşta olan Pogba'ya ilk şansı veren teknik direktörün kendisi olduğunu hatırlatmayı seviyor.
Conte, kısa Londra ziyaretinin ardından altyapı düzeyinde nasıl çalıştıklarını görmek için Barcelona'ya gitmek istiyor.
"Olağanüstü bir şey yapıyorlar.
La Masia'dan çıkan bu çocukların 18 yaşında, Barcelona gibi bir takımda, 100 bin kişinin önünde böylesine doğal biçimde takıma uyum sağlamasını ve bu kadar rahat futbol oynamasını görmek, altyapıda perde arkasında ne kadar büyük bir çalışma yapıldığını anlamanızı sağlıyor. Çünkü teknik direktörle uyum içinde çalışıyorlar.
Altyapılarını ziyaret etmeyi çok isterim. Orada bir yapı var. A takımla kusursuz biçimde uyumlu bir yapı. Bu yıl bir Barcelona maçını izlerken daha önce hiç duymadığım bir isim duydum: Sol bek Xavi Espart. DAZN yorumcusu, 'Bu çocuk geçen yıl yalnızca dört kez 10'ar dakika oynadı...' gibi bir şey söyledi. '...Bu yıl onu kiralık göndermek istiyorlardı.' Ama işte ilk 11'de böylesine rahat oynuyordu. Anthony Gordon kanattaydı, o ise içeri giriyordu. Bir asist yaptı. Daha güçlü bir karakter ortaya koydu."
"İNGİLTERE'DE BAZUKA KULLANIYORLAR"
Peki 57 yaşındaki Conte, bundan sonra ne istiyor?
"Değecekse" sezon devam ederken bir görevi kabul etmeyi değerlendirebilir. İngiltere'de yeni bir deneyim de cazip geliyor. Sonuçta Avrupa'da hiçbir ligin, Premier Lig takımları kadar büyük bir mali gücü yok.
"İngiltere'de bugün bazuka kullanıyorlar, diğer her yerde ise hâlâ tabanca kullanılıyor.
Ama paranın nasıl harcandığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biraz önce doğru değerlendirmeler yapmaktan, bir vizyona sahip olmaktan bahsediyorduk. Çünkü paranız olabilir ama onu akıllıca harcamak zorundasınız."
Nereye giderse gitsin, bir şeyden emin olabilirsiniz: Conte kazanmak istiyor. İtibarı onu kazanmaya mahkum ediyor.
"YÜZDE 1'İ YÜZDE 100 YAPACAK BİR KULÜP OLMALI!"
Fabio Capello'nun Juventus'ta iptal edilen şampiyonlukları sayılmadığında, İtalya'da üç farklı takımla lig şampiyonluğu kazanan tek teknik direktör o.
"Tarihi zaten kendisini anlatan bir kulübe giderseniz — kupalardan, lig şampiyonluklarından ve galibiyetlerden oluşan bir tarihe — o tarihe yalnızca tek bir şekilde saygı gösterebilirsiniz: Kulübü, bugün o noktada değilse, yeniden bu hedefler için mücadele edecek konuma getirme hırsına sahip olarak.
Her yıl yalnızca bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum. Ama 'Lanet olsun, kazanabiliriz' dedirten o kıvılcımı, o umudu kalbimde taşımak ve taraftarlarımın, oyuncularımın, yöneticilerimin kalbine yerleştirmek zorundayım.
Yüzde birlik bir ihtimal bile olsa... Ama bu yüzde bir, yüzde 70'e, 80'e, hatta 100'e dönüşebilecek bir yüzde bir olmalı. Bu, onu nasıl aktardığınıza bağlı. Teknik direktör önemlidir, çünkü o mesajı her gün iletir. Herkesle günlük iletişim kurar: Ekibiyle, masörle, malzemeciyle, fizyoterapistle, saha görevlisiyle... Bunların hepsi sürece dahil edilmesi ve tarih yazma çabasının bir parçası olduğunu hissetmesi gereken insanlar. Tarih ise yalnızca kazanarak yazılır.
Geçmişini bir ölçüde gözden kaçırmış birçok kulüp var. Bu kulüplerden birine gidip o tarihin üzerindeki tozu temizlemek ve yeniden parlamasını sağlamak isterim.
Baskının olduğu kulüpler... Sonuçta oraya yalnızca katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğinizi çok iyi bildiğiniz kulüpler."
"Dünya Kupası ikincilik madalyam olduğunu biliyor musun? Finali Brezilya'nın kazandığını hatırlıyorsun. İtalya'nın penaltılarla kaybettiğini değil. Roby Baggio ve Franco Baresi'nin olduğu bir İtalya takımından bahsediyoruz. O maçı kazansaydık, dünya şampiyonu olarak tanınacaktım.
EURO 2000'de finali Fransa'ya karşı altın golle kaybettik. Bunu kim hatırlıyor?
Sinir bozucu ama gerçek bu. İkinci olanı hatırlamıyorsunuz. Juventus'ta Ajax'a karşı penaltılarla Şampiyonlar Ligi'ni kazandık ama üç final daha kaybettim."
"HER ZAMAN, BİR SONRAKİ SEFER OLMAZ"
Conte, "Bu yüzden oyuncularımla konuşurken, iş gerçekten meselenin özüne geldiğinde, çoğu zaman böylesine güçlü bir rekabet duygusu taşıyorum ve bunu oyuncularıma da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum. Çok kazandım ama çok da kaybettim. Hem de çok. Ve kaybettiğinizde... Oyuncularımın gerçekten anlamasını istediğim bir şey bu, çünkü ben bunu bizzat yaşadım... Bir Dünya Kupası ya da Şampiyonlar Ligi finalini kaybedip ardından tatile gittiğinizde, bir sonraki seferin olacağını düşünebilirsiniz. Ama her zaman bir sonraki sefer olmaz. Fırsatınız budur." ifadelerini kullandı.
"BAŞARI GÖKTEN DÜŞMEZ"
Conte'nin Chelsea ile ilk denemesinde Premier Lig'i kazandığı 2016-17 sezonunun üzerinden 10 yıl geçti. O dönemde hiç kimse bunun Chelsea'nin bugüne kadarki son lig şampiyonluğu olacağını düşünmüyordu.
"Sorun da bu. Bu yüzden çok çalışmak önemli. Kazanmak kolay değil; 'fatica' gerekiyor."
Yalnızca emek değil. Kan, ter ve gözyaşı.
"Bazıları başarının gökten düşüp kucağınıza konduğunu düşünüyor. Ama gidip onu almanız gerekiyor. Oturup hakkında konuşmak, başarıyı getirmiyor."
Chelsea o sezon 38 lig maçının 30'unu kazandı. Tek bir Premier Lig sezonundaki galibiyet serisi rekorunu o dönem için 13 maçla egale etti ve 93 puan topladı. Bu, Jose Mourinho'nun Stamford Bridge'deki ilk şampiyon takımının 2004-05'te ulaştığı 95 puandan sonra, o sezona kadar görülen en yüksek puandı.
Conte, Chelsea'yi 2017'de şampiyonluğa taşıdı. Londra ekibi o tarihten beri ligi kazanamadı.
Üstelik Conte, İngiltere'ye Pep Guardiola ile aynı yaz gelmişti. Manchester United'ın Mourinho'yu göreve getirdiği ve birkaç yıl önce Conte yönetimindeki Juventus'ta potansiyelini ortaya çıkaran Paul Pogba için dünya transfer rekorunu kırdığı dönemdi. Liverpool'da Jürgen Klopp dönemi ise dokuz aydır devam ediyordu.
"Favori olmadığımız hâlde kazandığımız bir Premier Lig şampiyonluğuydu" diye hatırlattı Conte.
Takım önceki sezonu 10. bitirmiş, Mourinho aralık ayında görevden alınmıştı. Elbette zamana ihtiyacı olacağı düşünülüyordu. Premier Lig'de her teknik direktörün zamana ihtiyacı vardı. Conte hariç.
"CHELSEA BANA KANTE'Yİ 10 KEZ SORDU"
"Büyük transferler yapmamıştık. David Luiz'i, Marcos Alonso'yu ve N'Golo Kante'yi aldık. Kulüp, Kante'den emin olup olmadığımı bana 10 kez sordu. Tipik bir Chelsea oyuncusu değildi: Uzun boylu ve yakışıklı değildi. Onu gördüğünüzde... Açıkçası ilk gördüğümde ben de fiziksel özellikleri konusunda biraz şüpheye düşmüştüm.
Ama Kante'nin üst düzey bir oyuncu olduğuna o kadar emindim ki..."
Eylül sonunda Arsenal deplasmanında alınan 3-0'lık yenilginin ardından Conte bazı değişiklikler yaptı. Üçlü savunmaya geçti, kanat oyuncusu Victor Moses'ı kanat bekine dönüştürdü ve Chelsea bir daha geriye bakmadı. O takımın oyun kurucusu, bugün Serie A ekibi Como'yu çalıştıran Cesc Fabregas, The Athletic'e Conte'nin kendisini "bambaşka bir canavara dönüştürdüğünü" söylemişti.
TOTTENHAM'DA YAŞANANLAR
Birkaç yıl sonra Conte, Londra'nın diğer tarafında Tottenham'da da aynı dönüşümü yaratmaya çalıştı.
Başlangıçta teklifi reddetmişti; ilk içgüdüleri doğruydu. Ancak ısrarlar devam etti. Yazın göreve getirilen Nuno Espirito Santo, Kasım 2021'de gönderilince Conte, kendi sağduyusuna rağmen sezon öncesi hazırlık dönemi ya da transfer penceresi olmadan işi kabul etti.
"Tottenham'a işleri biraz değiştirme hedefiyle gittim. Bunda Paratici'nin orada olmasının da payı vardı. Geldiğimde dokuzuncuydular. Arsenal'i geçerek dördüncü bitirdik."
Conte'nin göreve gelmesinden sonraki altı ay boyunca Tottenham, zirvedeki takımların ardından en iyi ekipti. Yalnızca o döneme damga vuran takımlar önlerindeydi. Buna rağmen üst üste dört şampiyonluğunun ikincisine ilerleyen Manchester City'yi deplasmanda 3-2 yendiler, sezonu ikinci bitirecek Liverpool ile Anfield'da 1-1 berabere kaldılar ve son haftalarda Mikel Arteta'nın Arsenal'ini 3-0 mağlup ederek rakiplerine moral açısından ağır bir darbe vurdular. Arsenal, ertesi pazartesi Newcastle karşısında çöktü. Tottenham ise Mauricio Pochettino'nun 2019 sonunda gönderilmesinden bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı. O tarihten sonra lig sıralaması üzerinden bir daha bu turnuvaya dönemediler.
Conte, Tottenham'ın bugün İtalyan teknik direktörü Roberto De Zerbi için yaptığı gibi transfer piyasasında büyük harcamalar yapmasını beklemiyordu. Yaygın kanının aksine, kulüplerden sırf harcamış olmak için para harcamalarını istemiyor. Yalnızca parayı doğru kullanmalarını istiyor. 2022 yazında Tottenham, hem ucuza kaçtı hem de kaynaklarını boşa harcadı. Ivan Perisic, 33 yaşında bedelsiz geldi. Büyük paralar ise Conte'nin "sıradan" olarak nitelediği oyunculara, örneğin dört yıl sonra bile kulübün başını ağrıtmaya devam eden Richarlison'a harcandı.
Conte, Tottenham'da hiçbir zaman tam bir sezon geçiremedi. İkinci yılında Paratici ceza aldı, A takım kondisyoneri Gian Piero Ventrone hayatını kaybetti ve kendisi de hastalandı. Conte ayrıca kulüple uyumsuz olduğunu fark etti.
"Kazanamadığımızı ya da bir maçta berabere kaldığımızı hatırlıyorum. Daniel Levy'ye mesaj gönderdim. Bana, 'Endişelenme, bir sonrakini kazanırız' diye cevap verdi."
Bu, destek vermek amacıyla söylenmişti. Ama Conte için çok şey ifade ediyordu.
"'Ne oluyor...?' Ona sürekli, 'Bak!' diyordum."
Bu yaklaşım, puan kaybetmenin önemsiz olmasa bile tolere edilebilir olduğu izlenimini bırakıyordu. Oyuncular da bilinçaltında bunu hissediyordu. Balık baştan kokardı.
"Futbolcular her zaman en kolay seçenekleri tercih eder. Onları iyi hissettiren ve daha az çaba gerektiren seçenekleri." dedi Conte.
Mart ayında Conte, Tottenham'daki oyuncuları ve kulüp kültürünü açıkça eleştirmek zorunda olduğunu hissetti. Bu, takımın teknik direktörü olarak son basın toplantısı oldu. Tottenham, küme düşecek Southampton karşısında bitime 16 dakika kala sahip olduğu 3-1'lik üstünlüğü koruyamamış ve berabere kalmıştı. Conte'nin konuşması, özellikle Tottenham'ın tamamlanan son iki sezonda küme düşme hattıyla tehlikeli biçimde yakınlaşması sırasında defalarca yeniden gündeme geldi.
"Beni çıldırtan şey, etrafımdaki insanların 'Tottenham hiçbir zaman bir şey kazanamayacak' dediğini duymaktı. Onların kaybeden olduğunu söylüyorlardı."
Conte'ye göre kulüple ilişkili herkesin bunu, hayal edilebilecek en ağır hakaret olarak kabul etmesi gerekiyordu.
"Ben oradayken Tottenham ile dalga geçiliyordu. Hala dalga geçiliyor. Şimdi bile. Arsenal, bu milli aradan önceki son maçında Brighton'a 3-0 kaybetti ve insanlar 'Arsenal, Tottenham'a dönüştü' diye şaka yapıyordu. Anlıyor musun? İnan bana, bu beni çok rahatsız ediyordu."
JUVENTUS, INTER VE NAPOLI'DEKİ BAŞARILAR
Tottenham, Atalanta ile birlikte Conte'nin son 20 yıllık kariyerindeki istisnalardan biri. Diğer bütün kulüplerde başarı getirdi. Önce Bari ve Siena'yı Serie A'ya çıkardı. İki kulüp de o zamandan beri İtalya'nın en üst ligine geri dönemedi. Ardından Juventus'u, büyük ölçüde bedelsiz transferlerden yararlanarak, yaklaşık 10 yıl sonra — ya da Calciopoli sonrasında — ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve eski büyüklüğüne kavuşturdu. Önceki sezonu yedinci bitiren Juventus, Conte'nin görevdeki ilk yılında beklenmedik biçimde namağlup kaldı. Son yılında ise 102 puan topladı.
"Kan tükür, çim ye" anlayışını yerleştirerek benzeri görülmemiş bir hâkimiyetin temelini attı. Juventus'un dokuz yıllık şampiyonluk serisi ancak Conte'nin Inter'in başına geçmesiyle sona erdi. Inter de sonrasında 2020'li yılların İtalya'daki önde gelen takımına dönüştü.
2024-25 sezonunda Napoli'de, Chelsea'de yaptığı dönüşümün aynısını tekrarladı. İlk yazında Victor Osimhen ve Piotr Zielinski'nin ayrılmasına, ocak ayında da Khvicha Kvaratskhelia'nın Paris Saint-Germain'e satılmasına rağmen, önceki sezonu orta sıralarda bitiren takımı tek hamlede şampiyona dönüştürdü.
Conte'nin geçen sezon sonunda ayrılmasının nedeni, herkesle sorun yaşayan kulüp sahibi Aurelio De Laurentiis ile bir anlaşmazlık değildi. Aksine, birlikte bir basın toplantısı düzenlediler ve De Laurentiis kendisine "iki harika yıl" için teşekkür etti. De Laurentiis, çok ağır sakatlık krizi yaşanmasaydı Conte'nin Napoli'yi üst üste iki şampiyonluğa taşıyan ilk teknik direktör olacağına emindi.
Conte ise alçakgönüllülükle buna karşı çıktı. "Katılmıyorum. Inter kazanmayı hak etti" dedi.
"Harika bir takımlar ve bir Şampiyonlar Ligi finalinin ardından geliyorlardı. Üstelik kadrolarını da güçlendirmişlerdi."
Geçmişe baktığında Conte, Napoli dönemini sevgiyle anlatıyor:
"Harika bir deneyimdi. Çok enerji gerektirdi ve kolay değildi. Napoli, Roma ya da Lazio için Inter, Juventus ve Milan'a karşı mücadele etmek hiç de kolay değil. Bu yüzden çok enerji harcadım. Şimdi yalnızca gelişmeleri takip ettiğim bir aşamadayım. Çalışmadığım sakin dönemlerin güzel tarafı, oturup maçları izleyebilmek, yeni yaklaşımları inceleyebilmek ve futboldaki gelişmeleri kendi fikirlerinize uyarlamaya çalışırken daha sakin ve soğukkanlı olabilmek."
"FUTBOL SÜREKLİ GELİŞİYOR"
Conte kadar tek bir sistemle özdeşleştirilen çok az teknik direktör vardır. 15 yıl önce Juventus'un başına geçtiğinde basın, onu yalnızca tek bir şekilde oynatmayı bilen bir teknik adam olarak görüyordu. Aklınıza 3-5-2 geliyor, değil mi? Oysa Conte'nin Bari ve Siena'daki ilk başarıları 4-2-4 ile gelmişti. Napoli'de şampiyon olduğu sezonda bu iki düzen arasında geçiş yaptı. İkinci sezonunda ise oyuncular arasındaki ilişkilere dayalı oyun gibi yeni anlayışlar denedi.
Bunun nedeni basitti. Conte; Kevin De Bruyne, ligin son sezonunun en değerli oyuncusu Scott McTominay, Andre-Frank Zambo Anguissa ve Stanislav Lobotka'dan birini takımın dışında bırakmak istemiyordu. Bu nedenle hepsini kapsayacak bir yaklaşım üzerinde çalıştı. Ancak sakatlık krizinin büyüklüğü onu değişiklik yapmaya ve zorunluluktan avantaj üretmeye itti. Napoli'yi rekabetçi tutabilmek için her türlü dizilişi denedi.
Her şeye rağmen bir kupa kazanmayı başardılar: Serie A ve İtalya Kupası'nın önceki sezon şampiyonları ile ikincilerinin katıldığı, sezon ortasında düzenlenen dört takımlı Süper Kupa'yı. Ligi de Inter'in arkasında ikinci bitirdiler.
Peki şimdi etrafına bakacak zamanı olduğuna göre, en çok ne dikkatini çekiyor?
"Futbol sürekli gelişiyor ve biz de zamana ayak uydurmak zorundayız.
Bugün herkes daha cesur. Geçmişte City ya da Liverpool ile karşılaştığınızda kalite farkı çok büyüktü. Bu yüzden orta blokta bekler ve inisiyatifi onlara bırakırdınız. Artık böyle olmuyor."
Geçen sezonun iki Şampiyonlar Ligi finalistine büyük hayranlık duyuyor. Arteta ve Luis Enrique'de her şeye "evet" diyen isimler görmüyor. Kendi kimliklerini korurken Arsenal ve PSG'nin çıkarları doğrultusunda hareket eden, kulüplerine bağlı teknik adamlar görüyor.
"Bir yön, bir vizyon var. Arteta, Klopp ve Guardiola'nın yaptığı gibi yönü belirliyor. Bana göre teknik direktör merkezde olmalı; önemli olmalı. Memnun değilseniz onu gönderirsiniz. Teknik direktör yönü ve vizyonu ortaya koymalı. Kendi futbol felsefesi var. İki farklı vizyonunuz olamaz; kulüp bir tarafta, teknik direktör diğer tarafta... Bu iki vizyon örtüşür ve doğru dengeyi bulabilirseniz ilerlersiniz.
Como'ya bakın. Cesc'in konularda söz hakkı var. PSG, Mbappe, Messi ve Neymar ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı. Dünyanın en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Ama denge ve uyum olması gerektiğini anlıyorsunuz. En iyi oyuncuları bir takıma doldurup kazanmayı bekleyemezsiniz. İşler böyle yürümüyor.
Luis Enrique harika işler başardı ama kulübün yaptıkları da belirleyiciydi. Önceki yıllarda yapmadıkları bir şeyi yaptılar ve teknik direktöre destek verdiler. Nasser Al Khelaifi zaten hep oradaydı. Luis Campos da daha önce oradaydı. Luis Enrique geldi ve 'Ben bunu yapmak istiyorum' dedi. Onlar da bu vizyonu benimsedi. Belki daha önce de böyle bir vizyonları vardı ama bunu uygulama kararlılıkları yoktu. Bana göre Luis Enrique olağanüstü bir şey başardı.
PSG'nin kendi liderliğini takip etmesini sağladı. PSG daha önce bunu yapmamıştı."
BARCELONA ALTYAPISINA HAYRANLIK
Conte, Arsenal ve PSG'nin yeni nesli yetiştirmek veya bu oyunculara yatırım yapmak için yaptıklarını da beğeniyor.
Yalnızca hemen kazanmayı sağlayacak oyuncular isteyen bir teknik adam olarak kalıplaştırılsa da, henüz genç yaşta olan Pogba'ya ilk şansı veren teknik direktörün kendisi olduğunu hatırlatmayı seviyor.
Conte, kısa Londra ziyaretinin ardından altyapı düzeyinde nasıl çalıştıklarını görmek için Barcelona'ya gitmek istiyor.
"Olağanüstü bir şey yapıyorlar.
La Masia'dan çıkan bu çocukların 18 yaşında, Barcelona gibi bir takımda, 100 bin kişinin önünde böylesine doğal biçimde takıma uyum sağlamasını ve bu kadar rahat futbol oynamasını görmek, altyapıda perde arkasında ne kadar büyük bir çalışma yapıldığını anlamanızı sağlıyor. Çünkü teknik direktörle uyum içinde çalışıyorlar.
Altyapılarını ziyaret etmeyi çok isterim. Orada bir yapı var. A takımla kusursuz biçimde uyumlu bir yapı. Bu yıl bir Barcelona maçını izlerken daha önce hiç duymadığım bir isim duydum: Sol bek Xavi Espart. DAZN yorumcusu, 'Bu çocuk geçen yıl yalnızca dört kez 10'ar dakika oynadı...' gibi bir şey söyledi. '...Bu yıl onu kiralık göndermek istiyorlardı.' Ama işte ilk 11'de böylesine rahat oynuyordu. Anthony Gordon kanattaydı, o ise içeri giriyordu. Bir asist yaptı. Daha güçlü bir karakter ortaya koydu."
"İNGİLTERE'DE BAZUKA KULLANIYORLAR"
Peki 57 yaşındaki Conte, bundan sonra ne istiyor?
"Değecekse" sezon devam ederken bir görevi kabul etmeyi değerlendirebilir. İngiltere'de yeni bir deneyim de cazip geliyor. Sonuçta Avrupa'da hiçbir ligin, Premier Lig takımları kadar büyük bir mali gücü yok.
"İngiltere'de bugün bazuka kullanıyorlar, diğer her yerde ise hâlâ tabanca kullanılıyor.
Ama paranın nasıl harcandığına da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yüzden biraz önce doğru değerlendirmeler yapmaktan, bir vizyona sahip olmaktan bahsediyorduk. Çünkü paranız olabilir ama onu akıllıca harcamak zorundasınız."
Nereye giderse gitsin, bir şeyden emin olabilirsiniz: Conte kazanmak istiyor. İtibarı onu kazanmaya mahkum ediyor.
"YÜZDE 1'İ YÜZDE 100 YAPACAK BİR KULÜP OLMALI!"
Fabio Capello'nun Juventus'ta iptal edilen şampiyonlukları sayılmadığında, İtalya'da üç farklı takımla lig şampiyonluğu kazanan tek teknik direktör o.
"Tarihi zaten kendisini anlatan bir kulübe giderseniz — kupalardan, lig şampiyonluklarından ve galibiyetlerden oluşan bir tarihe — o tarihe yalnızca tek bir şekilde saygı gösterebilirsiniz: Kulübü, bugün o noktada değilse, yeniden bu hedefler için mücadele edecek konuma getirme hırsına sahip olarak.
Her yıl yalnızca bir takımın kazanabileceğini çok iyi biliyorum. Ama 'Lanet olsun, kazanabiliriz' dedirten o kıvılcımı, o umudu kalbimde taşımak ve taraftarlarımın, oyuncularımın, yöneticilerimin kalbine yerleştirmek zorundayım.
Yüzde birlik bir ihtimal bile olsa... Ama bu yüzde bir, yüzde 70'e, 80'e, hatta 100'e dönüşebilecek bir yüzde bir olmalı. Bu, onu nasıl aktardığınıza bağlı. Teknik direktör önemlidir, çünkü o mesajı her gün iletir. Herkesle günlük iletişim kurar: Ekibiyle, masörle, malzemeciyle, fizyoterapistle, saha görevlisiyle... Bunların hepsi sürece dahil edilmesi ve tarih yazma çabasının bir parçası olduğunu hissetmesi gereken insanlar. Tarih ise yalnızca kazanarak yazılır.
Geçmişini bir ölçüde gözden kaçırmış birçok kulüp var. Bu kulüplerden birine gidip o tarihin üzerindeki tozu temizlemek ve yeniden parlamasını sağlamak isterim.
Baskının olduğu kulüpler... Sonuçta oraya yalnızca katılmak için değil, rekabet etmek için gittiğinizi çok iyi bildiğiniz kulüpler."