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Fenerbahçe'de Asensio'dan "Ben hazırım" mesajı!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Turan Tovuz karşısında sergilediği performansla tamamen hazır olduğunu gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 10:43 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026 10:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Asensio'dan 'Ben hazırım' mesajı!
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Marco Asensio
Marco Asensio
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Turan Tovuz'u Azerbaycan'da 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçında Marco Asensio, uzun süren sakatlığının ardından yeniden sahalara döndü.

83 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, performansıyla teknik heyete hazır olduğu mesajını verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ASENSIO'DAN GÖZ DOLDÜREN PERFORMANS

30 yaşındaki İspanyol yıldız, karşılaşma boyunca fiziksel açıdan herhangi bir problem yaşamadı. Asensio'nun ortaya koyduğu performans, teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin de yüzünü güldürdü.

Tamamen hazır hale geldiği belirtilen deneyimli oyuncunun, herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde kritik Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN HÜCUM GÜCÜ ARTACAK

On numara pozisyonunda görev yapan Asensio'nun takıma dönmesi, Fenerbahçe'nin hücum gücü açısından da teknik heyetin elini güçlendirecek.

İspanyol yıldızın dönüşü, zorlu maç trafiği öncesinde İsmail Kartal'ı sevindiren gelişmelerden biri oldu.
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