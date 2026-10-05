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Trabzonspor'un Gedson Fernandes ısrarı!

Trabzonspor'un orta saha arayışlarında gündeme sürpriz bir isim geldi. Devre arasında mutlaka bir takviye yapacak olan Fırtına, daha önce de radarında olan Gedson Fernandes'i istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Ekim 2026 10:09
Haber: Fotomaç
Trabzonspor'un Gedson Fernandes ısrarı!
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Gedson Fernandes
Gedson Fernandes
S. Moskova
Trabzonspor ara transfer döneminde orta sahasını onarmayı düşünüyor. Bu bölgede sayısal olarak yeterli oyuncu gözükse de alınan verim düşük. Bu sebepte teknik direktör Thomas Reis'ın da isteği doğrultusunda bir transfer gerçekleşecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karadeniz ekibinin gündeminde birçok oyuncu bulunuyor. Midtjylland'tan Phillip Billing'in güçlü bir aday olarak bulunduğu listede Gedson Fernandes de var. 27 yaşındaki oyuncu Spartak Moskova'dan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Trabzonspor yönetimi de Türkiye'yi bilen Gedson Fernandes ismine sıcak bakıyor. Teknik direktör Thomas Reis'ın da onayının alınmasıyla beraber bordo-mavili yönetim, Spartak Moskova ile kısa süre içinde masaya oturacak.

BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO

Rus temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncu için 18 milyon euro talep ediyor. Ancak Trabzonspor, Portekizli oyuncunun Rusya'dan ayrılma istediğini de göz önünde bulundurarak daha düşük bir rakama işi tamamlamayı planlıyor. Fernandes de heyecanla bu görüşmeleri takip edecek.

TÜRKİYE'DE 3 TAKIMDA OYNADI

Trabzonspor'un Gedson Fernandes'i istemesinde en önemli sebeplerin başında ülkemizi ve ligi yakından tanıması geliyor. Portekizli futbolcu, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor takımlarında oynadı.

GÜÇLÜ YÖNLERİ

1 – Gedson Fernandes denince akıllara savunmadan aldığı toplarla birlikte hücuma çıkışları geliyor. Hatları hem pasla hem de driplingle kırabilmesi onun en büyük artısı.

2 – Portekizli oyuncu çalışkanlığı ile de önde. Çalıştığı tüm teknik direktörler onun bu özelliğini övüyor.

3 – Ön libero, orta saha ve kanatlarda görev yapabiliyor. Bu çok yönlülüğü teknik adamları taktik bakımından rahatlatıyor.

4 – Oyunun ritmini çok iyi ayarlıyor. Kısa ve uzun pasları kullanarak rakip savunmanın dengesini bozuyor. 

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