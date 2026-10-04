Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un 4. maçında Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.
Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, Türkiye karşılaşmasının kolay geçeceğini düşünmenin hata olacağını söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALMAK HATA OLUR"
Mancini, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Türkiye'nin, Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekmekte. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit, kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR"
Türkiye'nin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan yoksun olmasının İtalya için avantaj olup olmadığı sorusuna Mancini, "Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım." yanıtını verdi.
Vincenzo Montella'ya da değinen İtalyan teknik adam, "Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı göstererek gerçekten çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Fakat şu anda zor bir dönemden geçmekte. Özellikle bu döneme baktığımız zaman önemli bazı oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar karşımıza ama yine de zor bir maç olacak." dedi.
"FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEDİM"
İtalya'nın gruptaki ikinci maçta Türkiye'yi 4-1 mağlup etmesine rağmen ay-yıldızlı ekip hakkındaki düşüncesinin değişmediğini belirten Mancini, "Ben kesinlikle fikrimi değiştirmedim. Gerçekten özellikle teknik özellikleri çok üst safhada olan oyunculara sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçmekteler. Özellikle Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İTALYA'DA ROTASYON SİNYALİ
Gruptaki sıralamanın önemli olduğunu ancak maç maç düşünmeleri gerektiğini söyleyen Mancini, Fransa karşılaşmasının üzerinden yalnızca iki gün geçtiğini hatırlattı.
Mancini, "Oyuncularım bugüne kadar gerçekten ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Sadece 2 gün önce Paris'te Fransa'ya karşı oynadık. Tabii ki bir önceki maça kıyasla bazı değişiklikler yapacağız." dedi.
Takımının performansından memnun olduğunu belirten Mancini, "Aynı takımla çıkmak bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekten oyuncular için de yorucu olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden rotasyonu kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Bologna'daki Renato Dell'Ara Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mancini, Türkiye karşılaşmasının kolay geçeceğini düşünmenin hata olacağını söyledi.
"TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALMAK HATA OLUR"
Mancini, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Türkiye'nin, Belçika mağlubiyetinden geldiğini hatırlamamız gerekmekte. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit, kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUNCULARDAN OLUŞUYOR"
Türkiye'nin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan yoksun olmasının İtalya için avantaj olup olmadığı sorusuna Mancini, "Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok iyi oyunculardan oluşan bir milli takım." yanıtını verdi.
Vincenzo Montella'ya da değinen İtalyan teknik adam, "Montella'nın özellikle takımı Dünya Kupası'na götürme başarısı göstererek gerçekten çok önemli adımlar attığını düşünüyorum. Fakat şu anda zor bir dönemden geçmekte. Özellikle bu döneme baktığımız zaman önemli bazı oyunculardan yoksun olarak çıkacaklar karşımıza ama yine de zor bir maç olacak." dedi.
"FİKRİMİ DEĞİŞTİRMEDİM"
İtalya'nın gruptaki ikinci maçta Türkiye'yi 4-1 mağlup etmesine rağmen ay-yıldızlı ekip hakkındaki düşüncesinin değişmediğini belirten Mancini, "Ben kesinlikle fikrimi değiştirmedim. Gerçekten özellikle teknik özellikleri çok üst safhada olan oyunculara sahip bir takım olduğunu düşünüyorum. Şu anda işlerin yolunda gitmediği bir dönemden geçmekteler. Özellikle Dünya Kupası'nda gerçekten büyük bir talihsizlik yaşadıklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
İTALYA'DA ROTASYON SİNYALİ
Gruptaki sıralamanın önemli olduğunu ancak maç maç düşünmeleri gerektiğini söyleyen Mancini, Fransa karşılaşmasının üzerinden yalnızca iki gün geçtiğini hatırlattı.
Mancini, "Oyuncularım bugüne kadar gerçekten ellerinden geleni yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Sadece 2 gün önce Paris'te Fransa'ya karşı oynadık. Tabii ki bir önceki maça kıyasla bazı değişiklikler yapacağız." dedi.
Takımının performansından memnun olduğunu belirten Mancini, "Aynı takımla çıkmak bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekten oyuncular için de yorucu olabiliyor diye düşünüyorum. O yüzden rotasyonu kullanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.