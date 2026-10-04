Hollanda evinde hata yapmadı: Sırbistan'ı 2-1 geçti

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eindhoven'daki Philips Stadion'da oynanan ve Litvanyalı hakem Donatas Rumšas'ın yönettiği mücadeleyi Hollanda 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
KOOPMEINERS FRİKİKTEN ATTI
Hollanda, 31. dakikada Teun Koopmeiners'in serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
SIRBİSTAN EŞİTLİĞİ BULDU
Konuk ekip, 35. dakikada Cvetković'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
ZIRKZEE GALİBİYETİ GETİRDİ
Hollanda, 72. dakikada yaptığı paslaşmaların ardından Joshua Zirkzee'nin golüyle yeniden öne geçti.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Hollanda karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
KOOPMEINERS FRİKİKTEN ATTI
Hollanda, 31. dakikada Teun Koopmeiners'in serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
SIRBİSTAN EŞİTLİĞİ BULDU
Konuk ekip, 35. dakikada Cvetković'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
ZIRKZEE GALİBİYETİ GETİRDİ
Hollanda, 72. dakikada yaptığı paslaşmaların ardından Joshua Zirkzee'nin golüyle yeniden öne geçti.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Hollanda karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.