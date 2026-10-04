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Hollanda evinde hata yapmadı: Sırbistan'ı 2-1 geçti

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında sahasında Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Ekim 2026 23:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hollanda evinde hata yapmadı: Sırbistan'ı 2-1 geçti
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Hollanda ile Sırbistan karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Eindhoven'daki Philips Stadion'da oynanan ve Litvanyalı hakem Donatas Rumšas'ın yönettiği mücadeleyi Hollanda 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

KOOPMEINERS FRİKİKTEN ATTI

Hollanda, 31. dakikada Teun Koopmeiners'in serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

SIRBİSTAN EŞİTLİĞİ BULDU

Konuk ekip, 35. dakikada Cvetković'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

ZIRKZEE GALİBİYETİ GETİRDİ

Hollanda, 72. dakikada yaptığı paslaşmaların ardından Joshua Zirkzee'nin golüyle yeniden öne geçti.

Kalan bölümde skor değişmedi ve Hollanda karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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