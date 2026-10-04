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Fenerbahçe'den Nene ve Mimovic kararı! Ayrılık planı ortaya çıktı

Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de süre bulamayan Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic için karar verildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Ekim 2026 12:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2026 12:38
Haber: Milliyet
Fenerbahçe'den Nene ve Mimovic kararı! Ayrılık planı ortaya çıktı
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Fenerbahçe devre arasında kadroda rekabeti daha üst seviyeye çekmek için takviye yapmayı planlarken yönetimin transfer stratejisi de belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon adeta kulübeye mahkum olan, fakat birçok teklif de alan Nene ve sarı-lacivertlilere 2025-26 sezonunda gelen, ancak hiçbir resmi maçta Fenerbahçe formasını bugüne kadar giyemeyen Mimovic'in gönderilmesi hedefleniyor.

GENÇ İSİMLER HEDEFTE

İki oyuncunun da yabancı kuralında +4'e uyması nedeniyle Fenerbahçe'nin iki ayrılığın gerçekleşmesi halinde görüşeceği oyuncular da genç isimler olacak. Özellikle Nene'nin piyasa değerinin 20 milyon euro olarak gösterilmesi, sarı-lacivertli oyuncunun milli arada Mali formasıyla iyi bir performans göstermesi sarı-lacivertli idarecilerin elini güçlendiriyor.

Yönetimin, Nene'yi iyi bir fiyata satarak bu parayı yeni transferlerde kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

Başkan Aziz Yıldırım da mali genel kurulda kasada paralarının olduğunu ve limitlerinin bulunduğunu belirterek, "Gereken bölgelere takviye yapacağız" ifadesini kullanmıştı. 

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