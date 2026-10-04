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Çağrı Balta: "Gol attığım için mutluyum"

Fenerbahçe'nin Azerbaycan'ın Bakü kentinde Turan Tovuz'u 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından genç oyuncu Çağrı Balta, açıklamalarda bulundu.

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calendar 04 Ekim 2026 00:50
Haber: FB TV, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Çağrı Balta: 'Gol attığım için mutluyum'
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Fenerbahçe, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanan hazırlık maçında Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü kaydeden genç oyuncu Çağrı Balta, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe TV'ye konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GÜZEL BİR TEST OLDU"

Takım olarak iyi mücadele ettiklerini belirten Çağrı Balta, "Takım olarak çok iyi mücadele verdik. Bu hafta bu maç için çalıştık. Güzel bir test oldu. Gol attığım için çok mutluyum." dedi.

Kendisini her maç geliştirmeye çalıştığını belirten genç futbolcu, "Her maç kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, çok yardımcı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"AZERBAYCAN'DA ÇOK İYİ KARŞILANDIK"

Azerbaycan'da gördükleri ilgiden de bahseden Çağrı Balta, "Azerbaycan'da bizi çok iyi karşıladılar. Dün yemeğe gittik. Onlara çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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