Fred'den Jose Mourinho itirafı!

Fenerbahçe'den Atletico Mineiro'ya transfer olan Fred, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe ve Manchester United'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho'nun bir dönem Brezilya Milli Takımı ile adının geçtiği hatırlatılan Fred, Portekizli teknik adamla ilgili, "Mourinho harika bir adam, iyi bir insan. Yakın zamanda Fenerbahçe'de onunla çalıştım ve Manchester United'a beni transfer eden de oydu. Ancelotti gelmeden önce, Brezilya Milli Takımı için onun adı geçiyordu. Ona bunu gösterdiğimde, "Boş ver, ben burada kulübümü çalıştıracağım." demişti. Gerçekten harika bir adam." diye konuştu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, kariyerinde birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör yönünde gelen sorunun ardından, "Takımların tamamını düşürsek... Bu Tite'dir. Onunla milli takımda çalıştım. Takımı bir araya getirmeyi başardı ve taktiksel açıdan da iyiydi. Takımı iyi yöneten ama taktiksel açıdan berbat olan teknik direktörler de var." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'den transfer olduğu Atletico Mineiro'da 8 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, kariyerinde birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör yönünde gelen sorunun ardından, "Takımların tamamını düşürsek... Bu Tite'dir. Onunla milli takımda çalıştım. Takımı bir araya getirmeyi başardı ve taktiksel açıdan da iyiydi. Takımı iyi yöneten ama taktiksel açıdan berbat olan teknik direktörler de var." yanıtını verdi.
Fenerbahçe'den transfer olduğu Atletico Mineiro'da 8 maçta süre bulan Fred, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.