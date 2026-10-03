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Talisca hız kesmiyor! Golünü attı, maçın adamı seçildi

Fenerbahçe'nin Al-Jazira'ya gönderdiği Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri macerasına da gollerle başladı. Brezilyalı yıldız, BAE Lig Kupası'ndaki 2. maçında 2. golünü attı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 03 Ekim 2026 01:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Talisca hız kesmiyor! Golünü attı, maçın adamı seçildi
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Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yeni takımına çabuk alıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALISCA YİNE ATTI

Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle toplamda 5. maçına çıkan Talisca, bu akşam oynanan maçı yine boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.

GOLÜNÜ ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Al-Jazira, BAE Lig Kupası'nda ikinci maçına çıktı. Al-Jazira ilk maçını Talisca'nın attığı golle 1-0 kazanırken, Brezilyalı yıldız ikinci maçta da sahne aldı ve 2-0 kazanılan Khor Fakkan karşılaşmasında 1 golle oynadı.

Deneyimli hücumcu aynı zamanda maçın adamı da seçildi.



Talisca böylece BAE Lig Kupası'nda çıktığı 2 maçta 2 gol atmış oldu.

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