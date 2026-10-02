Bugün
21:45
Ukrayna
Kuzey İrlanda
Bugün
21:45
Macaristan
Gürcistan
Bugün
21:45
Fransa
İtalya
Bugün
21:45
Belçika
Türkiye
Bugün
17:00
Kazakistan
Moldova
Bugün
19:00
Güney Kıbrıs
Ermenistan
Bugün
19:00
Letonya
Karadağ

Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı

Teknik direktör Fatih Terim, Youtube kanalında Süper Lig'i yorumladı. Terim şampiyonluk için favorisini açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Ekim 2026 13:35
Haber: Sporx.com
Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili görüşlerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı.

Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirterek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.

"GALATASARAY'IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN"

Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.