Fatih Terim, şampiyonluk favorisini açıkladı

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili görüşlerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Kendi YouTube kanalında Süper Lig gündemini değerlendiren Terim, şampiyonluk yarışındaki favorisini açıkladı.





Fatih Terim, sarı-kırmızılıların kadro kalitesi, teknik heyeti ve kulüp yapılanması açısından rakiplerinin önünde olduğunu ifade etti.





Deneyimli teknik adam, Galatasaray'ın sezon sonunda üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını belirterek sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında favori olduğunu dile getirdi.





"GALATASARAY'IN REKORUNU GALATASARAY KIRSIN"

Galatasaray'ın üst üste 5. şampiyonluğa ulaşması halinde önemli bir başarı elde edeceğini belirten Terim, bu ihtimalden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.



Terim, "Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim." ifadelerini kullandı.



