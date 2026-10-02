Detroit Pistons, sınırlı serbest oyuncu konumundaki pivotu Jalen Duren ile beş yıllık, 200 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak uzun süren pazarlıkları sonuçlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Duren'ın menajerleri, anlaşmayı ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.
Böylece iki taraf arasında yaz boyunca devam eden sözleşme belirsizliği sona erdi. Detroit'in önceki tekliflerinden memnun olmadığı belirtilen Duren, bir yıllık, 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmeyi değerlendiriyordu. Bu seçenek, genç pivota gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olma fırsatı verecekti. Ancak All-NBA takımına seçilen oyuncunun bu yöndeki kararını perşembe günü sona ermeden vermesi gerekiyordu.
21 yaşındaki Duren, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmadığı için pazartesi günü düzenlenen takımın medya gününe katılmamıştı.
2,08 metre boyundaki pivot, 2025-26 normal sezonunda ilk beşte çıktığı 70 maçta yüzde 65 şut isabetiyle 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Ancak playofflarda aynı performansı sürdüremeyen Duren, oynadığı 14 karşılaşmanın yedisinde çift haneli sayılara ulaşamadı. Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ikinci tur serisinin yedinci maçını da 7 sayıyla tamamladı.
Duren, 2022-23 sezonunda 9,1 sayı ve 8,9 ribaund ortalamalarıyla NBA'in En İyi İkinci Çaylak Takımı'na seçilmişti.
Böylece iki taraf arasında yaz boyunca devam eden sözleşme belirsizliği sona erdi. Detroit'in önceki tekliflerinden memnun olmadığı belirtilen Duren, bir yıllık, 9,6 milyon dolarlık nitelikli teklifi kabul etmeyi değerlendiriyordu. Bu seçenek, genç pivota gelecek yaz sınırsız serbest oyuncu olma fırsatı verecekti. Ancak All-NBA takımına seçilen oyuncunun bu yöndeki kararını perşembe günü sona ermeden vermesi gerekiyordu.
21 yaşındaki Duren, yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanmadığı için pazartesi günü düzenlenen takımın medya gününe katılmamıştı.
2,08 metre boyundaki pivot, 2025-26 normal sezonunda ilk beşte çıktığı 70 maçta yüzde 65 şut isabetiyle 19,5 sayı, 10,5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı.
Ancak playofflarda aynı performansı sürdüremeyen Duren, oynadığı 14 karşılaşmanın yedisinde çift haneli sayılara ulaşamadı. Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ikinci tur serisinin yedinci maçını da 7 sayıyla tamamladı.
Duren, 2022-23 sezonunda 9,1 sayı ve 8,9 ribaund ortalamalarıyla NBA'in En İyi İkinci Çaylak Takımı'na seçilmişti.