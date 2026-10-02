Milli Takım için Belçika kilidinin anahtarı: İlk gol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika deplasmanına çıkacak. Fransa ve İtalya karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan ay yıldızlı ekip, Belçika karşısında kötü seriye son vermek ve reaksiyon göstermek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Hürriyet yazarı Koray Durkal, karşılaşma öncesinde kaleme aldığı yazısında milli takımın Belçika karşısındaki önceliğinin oyun kontrolünü kaybetmemek olması gerektiğini vurguladı.





"GECENİN ASIL SINAVI REAKSİYON OLACAK"

Durkal, Belçika maçının yalnızca puan mücadelesi olmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:





"Belçika maçı milli takımımız için yalnızca puan mücadelesi olmayacak. Aynı zamanda Fransa ve İtalya yenilgilerinden sonra 'Bu takım nasıl bir reaksiyon verecek?' sorusunun da cevabı aranacak. Buna karşın Belçika'nın deplasmanda 2-0 kazandığı İtalya maçında ortaya koyduğu performans ve 1-0 kaybettiği Fransa karşısında son dakikaya kadar oyunda kalması, ne kadar güçlü bir takım olduklarını gösteriyor. Türkiye'nin ise artık iki maçlık kötü seriyi geride bırakıp kendi oyununu yeniden hatırlaması gerekiyor. Dolayısıyla gecenin asıl sınavı, skor tabelasından önce Türkiye'nin göstereceği reaksiyon olacak."





"ÖNCELİĞİMİZ OYUN KONTROLÜ OLMALI"

Liege'de oynanacak karşılaşmanın kilit noktasının ilk gol olacağını ifade eden Durkal, Türkiye'nin öne geçmesi halinde oluşabilecek senaryoya dikkat çekti.





"Liege kentindeki karşılaşmanın anahtarı büyük ihtimalle ilk gol olacak. Türkiye öne geçtiği takdirde Belçika'nın risk alması gerekecek ve bu durum ay yıldızlılara geçiş hücumlarında alan yaratabilir. Ancak Belçika'nın golü bulması halinde bu kez Türkiye'nin savunma bloğunu öne çıkarması gerekecek. Bu da ev sahibi ekibin hızlı hücumcularına daha fazla alan bırakılması anlamına gelebilir. Bu nedenle Türkiye'nin maçın ilk bölümünde kontrollü bir oyun tercih etmesi ve gereksiz risklerden kaçınması gerekiyor. Vincenzo Montella'nın talebelerinin bu maçtaki önceliği oyunun kontrolünü kaybetmemek olacak."





"SON İKİ MAÇTAN DERSLER ÇIKARILMALI"

Milli takımın Fransa ve İtalya maçlarından çıkaracağı derslerin önemine de değinen Durkal, savunmadaki detaylara dikkat çekti.





"Milli takım açısından en önemli konulardan biri, son iki maçın iki farklı bölümünden doğru dersleri çıkarabilmek. Fransa karşısında ortaya konulan mücadele ve savunma direnci korunmalı; İtalya maçındaki savunma zaafları ise tekrarlanmamalı. Özellikle rakibin kanatlara açıldığı anlarda savunma hattının birbirinden kopmaması, beklerin hücuma çıkarken arkasında bıraktığı alanların kontrol edilmesi ve orta saha oyuncularının savunmaya yardım etmesi önem taşıyor."





Durkal ayrıca ilk iki maçta yalnızca bir gol atan Türkiye'nin, Belçika karşısında yakaladığı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini belirtti:



"Ayrıca ilk iki maçta 1 gol atabilen ay yıldızlıların Belçika gibi fiziksel açıdan güçlü bir rakip karşısında pozisyon bulduğunda değerlendirmesi şart."



