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Hakemler Dosyası'nda çok sayıda hakemin ifadesi alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun ifadesi alındı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 22:42
Hakemler Dosyası'nda çok sayıda hakemin ifadesi alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın haberine göre operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

İFADESİ ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan isimler şöyle:

Mete Kalkavan – Eski hakem, VAR hakemi
Zorbay Küçük – Hakem
Ümit Öztürk – Hakem
Mustafa İlker Coşkun – Hakem
Koray Gençerler – Eski hakem, VAR hakemi
Süleyman Abay – Eski hakem
Mert Güzenge – Hakem
Tugay Kaan Numanoğlu – Hakem
Bahattin Şimşek – Hakem
Burak Pakkan – Hakem
Mustafa Kamil Abitoğlu – MHK üyesi
Sarper Barış Saka – Hakem
Oğuzhan Uğurlu – Müşteki, hakem
Kerem Ersoy – Müşteki, hakem
Abdullah Buğra Taşkınsoy – Hakem
Hüseyin Göçek – Eski hakem, VAR hakemi

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