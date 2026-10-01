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TFF için olağanüstü seçim iddiası!

Gazeteci Haluk Yürekli, Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından TFF'de olağanüstü seçim kararı alınmasının beklendiğini öne sürdü.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 22:54
TFF için olağanüstü seçim iddiası!
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haluk Yürekli'nin aktardığına göre, Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da gözaltına alındığı belirtilen Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından federasyonda seçim süreci gündeme gelebilir.

İTALYA MAÇI SONRASI KARAR BEKLENTİSİ

Yürekli, pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşmasının ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti. 

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