TFF için olağanüstü seçim iddiası!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündemine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haluk Yürekli'nin aktardığına göre, Ferhat Gündoğdu ve hakem Yasin Kol'un da gözaltına alındığı belirtilen Hakemler Dosyası soruşturmasının ardından federasyonda seçim süreci gündeme gelebilir.
İTALYA MAÇI SONRASI KARAR BEKLENTİSİ
Yürekli, pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşmasının ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti.
İTALYA MAÇI SONRASI KARAR BEKLENTİSİ
Yürekli, pazartesi günü oynanacak İtalya karşılaşmasının ardından TFF'nin olağanüstü seçim kararı almasının beklendiğini belirtti.