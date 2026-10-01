Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, EuroLeague'in 3. haftasında deplasmanda Kızılyıldız'a karşı alınan mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Laso, karşılaşmanın iki takım açısından da zorlu geçtiğini belirtirken özellikle ilk yarıda yapılan hatalara dikkat çekti.
"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"
Pablo Laso, "Öncelikle Kızılyıldız'ı galibiyet için kutlarım. İki taraf için de çok çetin bir maç oldu. Son anlarda maçı kazandıracak şutu bulduk ama olmadı. Yüzdelerimiz pek iyi değildi. Ancak yaşadığımız zor anlara rağmen bir şekilde maçın içinde kalabildik. Bunun için birçok iyi şey yaptık, bugüne dair güzel olan şey bu." dedi.
İlk yarıdaki performansı değerlendiren Laso, "Yine de bana göre maçı ilk yarı kaybettik. İlk yarı Kızılyıldız'a 10 hücum ribaundu verdik, ayrıca 8 top kaybı yaptık. Buna rağmen sadece 1 sayı gerideydik. Kızılyıldız'a 18 pozisyon şansı verdik, bu çok fazla." ifadelerini kullandı.
"HALA KİMLİĞİMİZİ ARIYORUZ"
Geçen sezon yaşanan sorunların ardından yaz döneminde takımın yapılanmasını detaylı şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Laso, hücumdaki yaratıcılığı artırmaya ve rotasyonu geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.
Laso, "Önemli kısalar aldık, ayrıca takıma Dario gibi değerli bir pasör uzun ekledik. Sonrasında ise atletizme ve rotasyonumuzu geliştirmeye odaklandık. Yaz döneminde odaklandığımız üç ana nokta buydu. Tabii ki yeni ve farklı bir takımız, hala biraz kimliğimizi arıyoruz. Ancak bu noktalarda gösterdiğimiz reaksiyondan büyük ölçüde mutluyum." diye konuştu.
"MIKE JAMES'İN SAKATLIĞI İYİ GÖZÜKMÜYOR"
Mike James'in sakatlığı hakkında da bilgi veren Pablo Laso, "Mike James'in sakatlığı iyi gözükmüyor. Ancak sağlık ekibimize güveniyoruz, detaylı kontrolleri yarın İstanbul'a döndüğümüzde yapılacak." dedi.
Laso, sakatlığın ardından takımın gösterdiği reaksiyona da değinerek, "Tabii ki çok kötü bir andı. Ancak bu sakatlıktan sonra maçta kalabilmek adına karakter gösterdik. Tabii ki kazanmaya yetmedi ama maçı son topa kadar götürdük. Kaybetmemiz elbette kötü ama bence kazanmaya yeterince yaklaştığımız bir maç oldu." ifadelerini kullandı.
"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"
Pablo Laso, "Öncelikle Kızılyıldız'ı galibiyet için kutlarım. İki taraf için de çok çetin bir maç oldu. Son anlarda maçı kazandıracak şutu bulduk ama olmadı. Yüzdelerimiz pek iyi değildi. Ancak yaşadığımız zor anlara rağmen bir şekilde maçın içinde kalabildik. Bunun için birçok iyi şey yaptık, bugüne dair güzel olan şey bu." dedi.
İlk yarıdaki performansı değerlendiren Laso, "Yine de bana göre maçı ilk yarı kaybettik. İlk yarı Kızılyıldız'a 10 hücum ribaundu verdik, ayrıca 8 top kaybı yaptık. Buna rağmen sadece 1 sayı gerideydik. Kızılyıldız'a 18 pozisyon şansı verdik, bu çok fazla." ifadelerini kullandı.
"HALA KİMLİĞİMİZİ ARIYORUZ"
Geçen sezon yaşanan sorunların ardından yaz döneminde takımın yapılanmasını detaylı şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Laso, hücumdaki yaratıcılığı artırmaya ve rotasyonu geliştirmeye odaklandıklarını belirtti.
Laso, "Önemli kısalar aldık, ayrıca takıma Dario gibi değerli bir pasör uzun ekledik. Sonrasında ise atletizme ve rotasyonumuzu geliştirmeye odaklandık. Yaz döneminde odaklandığımız üç ana nokta buydu. Tabii ki yeni ve farklı bir takımız, hala biraz kimliğimizi arıyoruz. Ancak bu noktalarda gösterdiğimiz reaksiyondan büyük ölçüde mutluyum." diye konuştu.
"MIKE JAMES'İN SAKATLIĞI İYİ GÖZÜKMÜYOR"
Mike James'in sakatlığı hakkında da bilgi veren Pablo Laso, "Mike James'in sakatlığı iyi gözükmüyor. Ancak sağlık ekibimize güveniyoruz, detaylı kontrolleri yarın İstanbul'a döndüğümüzde yapılacak." dedi.
Laso, sakatlığın ardından takımın gösterdiği reaksiyona da değinerek, "Tabii ki çok kötü bir andı. Ancak bu sakatlıktan sonra maçta kalabilmek adına karakter gösterdik. Tabii ki kazanmaya yetmedi ama maçı son topa kadar götürdük. Kaybetmemiz elbette kötü ama bence kazanmaya yeterince yaklaştığımız bir maç oldu." ifadelerini kullandı.