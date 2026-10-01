Hyeon-gyu Oh için Premier Lig iddiası!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TOTTENHAM'IN LİSTESİNDE
Kore basınında yer alan haberlere göre Tottenham Hotspur, forvet rotasyonunu güçlendirmek için Oh Hyeon-gyu'yu takip ediyor. Londra ekibinin Güney Koreli golcüyü transfer listesine aldığı ve oyuncunun performansını yakından izlediği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Oh Hyeon-gyu, Premier Lig tarihinde forma giyen 16. Güney Koreli futbolcu olma fırsatını yakalayacak.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Tottenham'ın Oh Hyeon-gyu'ya ilgisi yeni bir iddia değil. İngiliz gazeteci Gary Ward da daha önce yaptığı paylaşımda Londra temsilcisinin Beşiktaşlı golcüyü takip ettiğini duyurmuştu.
Tottenham'ın sezona istediği başlangıcı yapamaması da forvet transferi iddialarını güçlendirdi. 2026-2027 sezonunun başlangıcından bu yana galibiyet hasreti yaşayan İngiliz ekibinin, hücumdaki üretkenlik sorununu çözmek için yeni bir santrfor arayışında olduğu ifade ediliyor.
SOLANKE'NİN YÜKÜ ARTTI
Tottenham'da merkez forvet pozisyonunda Dominic Solanke ön plana çıkarken, Matis Tel ve Omar Marmoush daha çok kanat-forvet rollerinde değerlendiriliyor.
Will Lancashire'ın Middlesbrough'ya transfer olması ve Richarlison'ın A takım planlamasında geri planda kalması sonrasında Tottenham'ın hücum hattındaki alternatiflerinin azaldığı belirtiliyor.
Bu nedenle İngiliz ekibinin, Beşiktaş forması giyen Oh Hyeon-gyu'yu kadroya katmak için girişimde bulunup bulunmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.
Kore basınında yer alan haberlere göre Tottenham Hotspur, forvet rotasyonunu güçlendirmek için Oh Hyeon-gyu'yu takip ediyor. Londra ekibinin Güney Koreli golcüyü transfer listesine aldığı ve oyuncunun performansını yakından izlediği belirtildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde Oh Hyeon-gyu, Premier Lig tarihinde forma giyen 16. Güney Koreli futbolcu olma fırsatını yakalayacak.
DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ
Tottenham'ın Oh Hyeon-gyu'ya ilgisi yeni bir iddia değil. İngiliz gazeteci Gary Ward da daha önce yaptığı paylaşımda Londra temsilcisinin Beşiktaşlı golcüyü takip ettiğini duyurmuştu.
Tottenham'ın sezona istediği başlangıcı yapamaması da forvet transferi iddialarını güçlendirdi. 2026-2027 sezonunun başlangıcından bu yana galibiyet hasreti yaşayan İngiliz ekibinin, hücumdaki üretkenlik sorununu çözmek için yeni bir santrfor arayışında olduğu ifade ediliyor.
SOLANKE'NİN YÜKÜ ARTTI
Tottenham'da merkez forvet pozisyonunda Dominic Solanke ön plana çıkarken, Matis Tel ve Omar Marmoush daha çok kanat-forvet rollerinde değerlendiriliyor.
Will Lancashire'ın Middlesbrough'ya transfer olması ve Richarlison'ın A takım planlamasında geri planda kalması sonrasında Tottenham'ın hücum hattındaki alternatiflerinin azaldığı belirtiliyor.
Bu nedenle İngiliz ekibinin, Beşiktaş forması giyen Oh Hyeon-gyu'yu kadroya katmak için girişimde bulunup bulunmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.