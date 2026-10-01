Ivan Toney'den darp suçlamasına ret

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Ivan Toney, darp suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Northamptonlı 30 yaşındaki futbolcu, 6 Aralık'ta Londra'nın Soho semtindeki Wardour Caddesi'nde bulunan bir gece kulübünde Saber Da Silva'ya kafa atmak ve yumruk atmakla suçlanıyor.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada adını ve yaşını doğrulayan Toney, fiilî bedensel zarara yol açan saldırı suçlamasını kabul etmedi.
Hakim Briony Clarke, davanın sulh ceza mahkemesinde görülebileceğini belirtti. Ancak İngiliz futbolcu, yargılamanın bir hakim ve jüri önünde, daha ağır ceza davalarına bakan Crown Court'ta yapılmasını tercih etti.
Toney, 29 Ekim'de Southwark Crown Court'ta yapılacak duruşmaya kadar herhangi bir koşul getirilmeden tutuksuz bırakıldı.
İNGİLTERE İLE EURO 2024 FİNALİNDEYDİ
İngiltere Milli Takımı formasını 10 kez giyen Toney, EURO 2024'te finale ulaşan kadroda yer aldı.
Futbol kariyerine Northampton Town'da başlayan golcü oyuncu, Wigan Athletic ve Peterborough United'ın da aralarında bulunduğu takımlarda oynadıktan sonra 2020 yılında Brentford'a transfer oldu.
Toney, kariyerini şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de sürdürüyor.
SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada adını ve yaşını doğrulayan Toney, fiilî bedensel zarara yol açan saldırı suçlamasını kabul etmedi.
Hakim Briony Clarke, davanın sulh ceza mahkemesinde görülebileceğini belirtti. Ancak İngiliz futbolcu, yargılamanın bir hakim ve jüri önünde, daha ağır ceza davalarına bakan Crown Court'ta yapılmasını tercih etti.
Toney, 29 Ekim'de Southwark Crown Court'ta yapılacak duruşmaya kadar herhangi bir koşul getirilmeden tutuksuz bırakıldı.
İNGİLTERE İLE EURO 2024 FİNALİNDEYDİ
İngiltere Milli Takımı formasını 10 kez giyen Toney, EURO 2024'te finale ulaşan kadroda yer aldı.
Futbol kariyerine Northampton Town'da başlayan golcü oyuncu, Wigan Athletic ve Peterborough United'ın da aralarında bulunduğu takımlarda oynadıktan sonra 2020 yılında Brentford'a transfer oldu.
Toney, kariyerini şu anda Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli'de sürdürüyor.