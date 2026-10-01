Galatasaray'da Ismail Jakobs ile devam kararı!

Galatasaray, Ismail Jakobs ile yola devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki Senegalli sol bekin sözleşmesi 2027'de bitecek ancak Jakobs'un kontratında opsiyon da yer alıyor. Galatasaray, bu opsiyonu kullanarak Jakobs'u takımda tutmayı planlıyor.
2024 yılında Monaco'dan Galatasaray'a imza atan Ismail Jakobs, sarı-kırmızılılarda 69 maçta 4 asist yaptı.
2024 yılında Monaco'dan Galatasaray'a imza atan Ismail Jakobs, sarı-kırmızılılarda 69 maçta 4 asist yaptı.