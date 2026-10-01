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Galatasaray'da Ismail Jakobs ile devam kararı!

Galatasaray, sözleşmesinde opsiyon olan Ismail Jakobs ile yola devam etmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Ekim 2026 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Ismail Jakobs ile devam kararı!
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Galatasaray, Ismail Jakobs ile yola devam edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki Senegalli sol bekin sözleşmesi 2027'de bitecek ancak Jakobs'un kontratında opsiyon da yer alıyor. Galatasaray, bu opsiyonu kullanarak Jakobs'u takımda tutmayı planlıyor.

2024 yılında Monaco'dan Galatasaray'a imza atan Ismail Jakobs, sarı-kırmızılılarda 69 maçta 4 asist yaptı.  

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