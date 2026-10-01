Galatasaray'da yeni sayfa zamanı!

Galatasaray'da milli ara adeta yeniden yapılanma dönemine dönüştü. Teknik direktör Okan Buruk, iki gündür takımına çift idman yaptırarak fizik kondisyon ve koordinasyon çalışmalarına ağırlık verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TAKIMA ENERJİ YÜKLÜYOR
Milli takımlarına giden futbolcular bu programın dışında kalsa da Buruk, Kemerburgaz'da bulunan oyuncuların tamamından maksimum verim almaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın amacı, aranın ardından takımını sezon başındaki yüksek tempolu futboluna yeniden döndürmek.
MEMNUN DEĞİL
Okan Buruk'un özellikle takımının bu sezon şimdiye kadar ortaya koyduğu fiziksel görüntüden tam anlamıyla memnun olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın rakiplerine önde baskı kurduğu, topu kaybettiği anda yoğun presle yeniden kazanmaya çalıştığı ve oyunun temposunu sürekli yüksek tuttuğu futbol anlayışını yeniden sahaya yansıtmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, bunun için antrenman programında da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Milli aranın ardından çift idmanlı düzenin zaman zaman devam etmesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'U UNUTTURMAK İSTİYOR
Trabzonspor deplasmanında alınan yenilginin ardından yeniden ayağa kalkmayı hedefleyen Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Ancak bu durum, hazırlık planlarını değiştirmiyor. Deneyimli teknik adam, kulübede bulunamayacak olsa da takımını karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayıp Trabzon yenilgisini unutturmanın hesaplarını yapıyor. Buruk'un bir diğer hedefi ise Kasımpaşa maçından alınacak iyi sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması öncesinde takımın moralini yükseltmek.
SAKATLAR DÖNÜYOR
Galatasaray adına milli ara döneminin bir başka avantajı ise sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın takıma dönmesi olacak. İki oyuncunun da yeniden hazır hale gelmesi, Buruk'un elini güçlendirecek. Özellikle Osimhen'in dönüşüyle hücumdaki pres gücünün ve rakip savunmaya yapılan baskının yeniden artması bekleniyor. Lemina ise orta sahadaki dinamizm ve fizik gücüyle takımın temposuna katkı sağlayacak.
Milli takımlarına giden futbolcular bu programın dışında kalsa da Buruk, Kemerburgaz'da bulunan oyuncuların tamamından maksimum verim almaya çalışıyor. Tecrübeli teknik adamın amacı, aranın ardından takımını sezon başındaki yüksek tempolu futboluna yeniden döndürmek.
MEMNUN DEĞİL
Okan Buruk'un özellikle takımının bu sezon şimdiye kadar ortaya koyduğu fiziksel görüntüden tam anlamıyla memnun olmadığı öğrenildi. Galatasaray'ın rakiplerine önde baskı kurduğu, topu kaybettiği anda yoğun presle yeniden kazanmaya çalıştığı ve oyunun temposunu sürekli yüksek tuttuğu futbol anlayışını yeniden sahaya yansıtmak isteyen deneyimli çalıştırıcı, bunun için antrenman programında da değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Milli aranın ardından çift idmanlı düzenin zaman zaman devam etmesi bekleniyor.
TRABZONSPOR'U UNUTTURMAK İSTİYOR
Trabzonspor deplasmanında alınan yenilginin ardından yeniden ayağa kalkmayı hedefleyen Buruk, Kasımpaşa karşılaşmasında cezası nedeniyle takımının başında olamayacak. Ancak bu durum, hazırlık planlarını değiştirmiyor. Deneyimli teknik adam, kulübede bulunamayacak olsa da takımını karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlayıp Trabzon yenilgisini unutturmanın hesaplarını yapıyor. Buruk'un bir diğer hedefi ise Kasımpaşa maçından alınacak iyi sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona karşılaşması öncesinde takımın moralini yükseltmek.
SAKATLAR DÖNÜYOR
Galatasaray adına milli ara döneminin bir başka avantajı ise sakatlıklarını atlatan Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın takıma dönmesi olacak. İki oyuncunun da yeniden hazır hale gelmesi, Buruk'un elini güçlendirecek. Özellikle Osimhen'in dönüşüyle hücumdaki pres gücünün ve rakip savunmaya yapılan baskının yeniden artması bekleniyor. Lemina ise orta sahadaki dinamizm ve fizik gücüyle takımın temposuna katkı sağlayacak.