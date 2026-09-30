Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Aral Emir Aral, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş!

İŞARETLE

Ayrıca daha önce Galatasaray'da yöneticilik yapan şimdi ise TFF'de yönetici olarak devam eden Ural Aküzüm de listede yer aldı.

TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti.Fenerbahçe - 3 kişiGalatasaray - 5 kişiBeşiktaş - 10 kişiTrabzonspor - 13 kişi- Tarkan Ser- Kerem Gürel- Fırat Fidan- Miraç İltuğ Sungur- Kadir Kılıç- Mustafa Mollaoğlu- Hakan Daltaban- İbrahim Kemal Barış Dillioğlu- Enis Ulusoy- Serhan Çetinsaya- Eren Ali Dişli- Bekir İrdem- Erdem Sezer- Emir Aral- Özgür Işıtan Gün- Ali Yüce- Maruf Güneş- Hüseyin Ural Aküzüm- Ertuğrul Doğan- Yalçın Orhan- Zeyyat Kafkas- Murat İskender- Kemal Ertürk- Taner Fikret Saral- Lokman Sadıklar- Şenol Kaynar- Abdulkadir Ferda Başkan- Semih Hekimoğlu- Derviş Köz- İbrahim Şahinkaya- Ceyhun Eskici