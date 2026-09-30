Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı!

TFF, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen idarecileri açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Eylül 2026 16:59 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 17:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahis soruşturmasında PFDK sevkleri açıklandı!
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TFF, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve görev aldığı dönemde bahis oynadığı tespit edilen 448 kişiyi PFDK'ya sevk etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban ve Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Aral Emir Aral, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ayrıca daha önce Galatasaray'da yöneticilik yapan şimdi ise TFF'de yönetici olarak devam eden Ural Aküzüm de listede yer aldı.

4 büyüklerden PFDK'ya sevk edilen isimler:

Fenerbahçe - 3 kişi
Galatasaray - 5 kişi
Beşiktaş - 10 kişi
Trabzonspor - 13 kişi

Beşiktaş:
- Tarkan Ser
- Kerem Gürel
- Fırat Fidan
- Miraç İltuğ Sungur
- Kadir Kılıç
- Mustafa Mollaoğlu
- Hakan Daltaban
- İbrahim Kemal Barış Dillioğlu
- Enis Ulusoy
- Serhan Çetinsaya

Fenerbahçe:
- Eren Ali Dişli
- Bekir İrdem
- Erdem Sezer

Galatasaray:
- Emir Aral
- Özgür Işıtan Gün
- Ali Yüce
- Maruf Güneş
- Hüseyin Ural Aküzüm

Trabzonspor:
- Ertuğrul Doğan
- Yalçın Orhan
- Zeyyat Kafkas
- Murat İskender
- Kemal Ertürk
- Taner Fikret Saral
- Lokman Sadıklar
- Şenol Kaynar
- Abdulkadir Ferda Başkan
- Semih Hekimoğlu
- Derviş Köz
- İbrahim Şahinkaya
- Ceyhun Eskici

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