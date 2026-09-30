Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret

Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın tasarruf girişimine yönelik açılan dava için mahkeme yine ret kararı verdi. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Eylül 2026 14:42 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2026 14:55
Haber: Sporx.com
Aziz Yıldırım'ın Acun Ilıcalı davasında 3. ret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
SPORX ÖZEL | Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Acun Ilıcalı'ya ait 217 numaralı locayla ilgili tasarruf girişimine ilişkin yürütülen hukuki süreçte mahkemenin üçüncü kez ret kararı verdiği açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Acun Ilıcalı'nın avukatı Hakan Öncel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada devam eden hukuki süreç ve yapılan suç duyurusuna ilişkin bilgi verdi.

"SORUŞTURMA HALEN SÜRÜYOR"

Hakan Öncel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım'ın şirketi adına mahkemeye sunulan dilekçede, Acun Ilıcalı'nın fiilen locada maç izlediği Mart 2026'da, loca ödemesinin bizzat kendi şirketi tarafından yapıldığı yönünde iddialara yer verilmiştir.

Yargıyı yanıltma maksadıyla Fenerbahçe'nin resmi antetinin gerçeğe aykırı biçimde kullanıldığı yönündeki şüphe nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Yürütülen soruşturma halen sürmektedir."

"TÜM YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

Öncel, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurumsal kimliğini mesnetsiz iddialara alet eden bu girişim karşısında, adli makamlar nezdinde tüm yasal haklarımızı eksiksiz kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.